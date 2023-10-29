"Дві команди показали якісний футбол. Думаю, глядачам цей матч сподобався.

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Можу похвалити нашу команду за кількість створених моментів, за самовіддачу, за якість футболу. Але, на жаль, без забитих м'ячів виграти неможливо. В нас немає часу горювати. Треба рухатись далі.

Чому так емоційно відреагував, коли команда пропустила гол? Я дуже емоційний тренер. Мені здалося, що там наш захисник повинен був вибити цей м'яч.

Що з Романом Вантухом? Поки немає точної інформації (на 37-й хв захисник зіткнувся з Артемом Козаком, невдало впав і, тримаючись за ключицю, покинув поле, – Футбол 24). Попереду багато відповідальних матчів, і Роман нам дуже потрібен. Але в нас є гравці, які зможуть його замінити", – цитує Кривенцова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 12-ти турів Зоря опустилась в зону перехідних матчів і з 9-ма очками йде тринадцятою у турнірній таблиці УПЛ.

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