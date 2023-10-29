В рамках 12-го туру УПЛ 2023/24 Ворскла приймає Металіст 1925, ЛНЗ зіграє з Оболонню, а Минай – з Вересом. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Ворскла – Металіст 1925

Матч Ворскла – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 29-го жовтня, на стадіоні імені О. Бутовського у Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Ворскла після сенсаційної звитяги над Шахтарем подарувала своїм вболівальникам надію на веселий сезон, однак далі було невесело. Спочатку команда розписала нульову нічию з Колосом, а потім програла Поліссю й СК Дніпро-1 – в обох випадках полтавці пропустили по три голи ("спортклубівці" ще й два з сантиметрових офсайдів накинули, але не зарахували).

Своїх моментів у "зелено-білих" майже не було, а два голи у ворота СК виявились випадковими. Перед початком безвиграшної серії вони програли Динамо й зазнали розгрому від Полісся, тож можна констатувати – у поточному сезоні Ворскла не є конкурентом для лідерів. Занадто низькою є кадрова глибина у колективу. Нині треба сконцентруватись на суперниках рівня Металіста 1925, адже відрив від зони перехідних матчів зовсім невеликий – всього 4 очки.

Вболівай та роби прогнози.

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Металіст 1925 має схожі з Ворсклою проблеми. Ніби є і хороші ігрові відрізки, і доволі агресивна тактика. Моментів у харків'ян останнім часом навіть більше. На тлі СК Дніпро-1 та Кривбаса колектив виглядав дуже симпатично, однак результатів все одно немає – безвиграшна серія досягла чотирьох турів, причому "жовто-сині" зазнали трьох поразок поспіль.

Прикро, що навіть голів у підопічних Едмара всього сім, що є найнижчим показником в УПЛ прямо зараз. Металіст 1925 страждає від жахливої реалізації, недозабивши вже чотири очікуваних м'ячі – саме тому команда й тримається поруч із зоною перехідних матчів. Недооцінювати харків'ян все одно не можна, але у них поки що явно "не йде".

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Металіст 1925

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корнієнко – Челядін, Нестеренко – Кане, Скляр, Бацула – Степанюк

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Фарина, Курило, Червак – Вачіберадзе, Габелок, Мартинюк – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Ворсклу безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Віктора Скрипника – 2.02. На тріумф Металіста 1925 дають аж 3.95, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.55.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.33, аналогічний тотал менше – 1.61. Гол Руслана Степанюка помножить вашу ставку на 2.55, а Андрія Борячука – на 3.55.

ЛНЗ – Оболонь

Матч ЛНЗ – Оболонь відбудеться сьогодні, 29-го жовтня, на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

ЛНЗ видав хороший старт з Олегом Дулубом, відібравши очки у СК Дніпро-1, перегравши Рух і давши крутий бій Динамо. Здавалося, що далі – більше. Все ж таки, тренер у черкасців досвідчений і крутий, а склад набитий гравцями з великим досвідом УПЛ. Феєрії від команди не очікували, адже коуч новачків є спеціалістом з оборони, однак результати мали йти вгору.

Втім, не все сталося, як гадалося. У наступних трьох турах ЛНЗ розчарував – підопічні Олега Дулуба розписали нудні нулі з Вересом і Олександрією, а потім зазнали розгрому від Шахтаря. Тим не менш, у матчі з "гірниками" всі відзначили сміливий пресинг черкасців, а загалом вони отримали реноме колективу, якому важко забити. Принаймні, важко забити якогось "дурачка" – аби прошити цей захист, треба створювати моменти високого ґатунку й мати дуже серйозну ігрову перевагу в інших фазах.

Оболонь має аналогічну славу, тільки ще й грає сміливіше. У останніх турах кияни не цуралися високо пресингувати й створювали пристойну кількість гострих епізодів – причому вони так працювали навіть проти Динамо. Як наслідок, сталися перемоги над грандом у Кубку, а також над Минаєм і Металістом 1925. "Пивовари" плавно поповзли вгору по таблиці.

Втім, звитяги над "лисицями" й "жовто-синіми" далися колективу непросто, а у поєдинку проти Зорі тиждень тому Оболонь нагадала про свою давню проблему – оборону. Підопічні Валерія Іващенка вміють створювати нестерпні умови для суперника й небезпечно контратакують, але їхня задня лінія є однією з найслабших в УПЛ (більше моментів створюють тільки у матчах з Минаєм). Луганці забили "пивоварам" чотири простих голи, опустивши їх на землю. Хоча все одно Оболонь залишається серйозним опонентом для будь-кого.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Оболонь

ЛНЗ: Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков – Наумець, Хобленко, Пасіч

Оболонь: Рибка – Приймак, Лук'янчук, Карась – Нагієв, Дубко, Косовський, Мороз, Прокопенко – Суханов, Тарануха

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає ЛНЗ безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Олега Дулуба – 2.26. На тріумф Оболоні дають аж 3.40. Таким же коефіцієнтом оцінили можливу нічию.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.42, аналогічний тотал менше – 1.57. Гол Олексія Хобленка помножить вашу ставку на 2.75, а Сергія Суханова – на 2.95.

Минай – Верес

Матч Минай – Верес відбудеться сьогодні, 29-го жовтня, на стадіоні "Минай". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі УПЛ ТБ.

Вирішальний матч для Сергія Лавриненка, а може, і для Володимира Шарана. Верес і Минай замикають турнірну таблицю, причому закарпатці навіть не виграли жодного матчу. Прикро, адже по грі вони заслуговують на більше – особливо це стосується рівнян, у яких хороша статистика й дев'яте місце за очікуваними очками.

Всі тактичні експерти відзначають непогану організацію у грі "народного клубу", але цього мало. Команда є другою за недозабитими голами (не реалізували 5,55 xG) й допускає забагато моментів біля власних воріт у останніх турах – Рух тиждень тому забив Вересу аж 5 м'ячів. З кожним туром футбол рівнян стає депресивнішим, а чутки говорять про конфлікт з тренером.

Інсайдери повідомляють, що доля Сергія Лавриненка у Вересі залежить від результату зустрічі з Минаєм. Про Володимира Шарана так не кажуть – тут йдуть далі. Керівництво все активніше розказує про змову арбітрів, причому в заявах лунають нотки в стилі "навіщо тоді інвесторам вкладати гроші?". Минай вже кілька разів у своїй недовгій історії був близьким до розформування, тож і зараз відкидати цей варіант не станемо.

У випадку з "лисицями" виправдань значно менше. У них найгірша оборона чемпіонату й найменше очікуваних очок, тож місце на дні таблиці виглядає справедливим. Так, Минай не виглядає безнадійним, однак кадрова глибина у закарпатців відсутня – а зараз травмувався Булеза, альтернативи якому просто немає. Словом, у Миная все дуже сумно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Булеза, Воробчак – Ющишин

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Верес

Минай: Бандура – Солдат, Мельник, Нємчанінов, Дмитрук – Твердохліб, Ралюченко, Вітенчук, Рогозинський – Вишневський, Гунічев

Верес: Паст – Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко – С. Шарай, Кучеров, Кльоц – Світюха, Гайдучик, В. Шарай

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET надає Вересу невеличку перевагу. Коефіцієнт на перемогу підопічних Сергія Лавриненка – 2.46. На тріумф Миная дають трохи більше – 3.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.45.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.44, аналогічний тотал менше – 1.61. Гол Миколи Гайдучека помножить вашу ставку на 3.00, а Олега Вишневського – на 3.50.

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