Кривенцов расхвалил игроков Зари после поражения Полесью, указав на главную проблему луганчан
Главный тренер "мужиков" Валерий Кривенцов прокомментировал фиаско с Полесьем (0:1) в матче 12-го тура УПЛ.
"Две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился.
Полесье удержало победу над Зарей и не пустило Кривбасс в отрыв на вершине УПЛ
Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно. У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.
Почему так эмоционально отреагировал, когда команда пропустила гол? Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.
Что с Романом Вантухом? Пока нет точной информации (на 37-й минуте защитник столкнулся с Артемом Козаком, неудачно упал и, держась за ключицу, покинул поле, – Футбол 24). Впереди много ответственных матчей, и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить", – цитирует Кривенцова официальный сайт Зари.
Напомним, после 12-ти туров Заря опустилась в зону переходных матчей и с 9-ю очками идет тринадцатой в турнирной таблице УПЛ.