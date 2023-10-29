"Две команды показали качественный футбол. Думаю, зрителям этот матч понравился.

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Могу похвалить нашу команду за количество созданных моментов, за самоотдачу, за качество футбола. Но, к сожалению, без забитых мячей выиграть невозможно. У нас нет времени горевать. Надо двигаться дальше.

Почему так эмоционально отреагировал, когда команда пропустила гол? Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что там наш защитник должен был выбить этот мяч.

Что с Романом Вантухом? Пока нет точной информации (на 37-й минуте защитник столкнулся с Артемом Козаком, неудачно упал и, держась за ключицу, покинул поле, – Футбол 24). Впереди много ответственных матчей, и Роман нам очень нужен. Но у нас есть игроки, которые смогут его заменить", – цитирует Кривенцова официальный сайт Зари.

Напомним, после 12-ти туров Заря опустилась в зону переходных матчей и с 9-ю очками идет тринадцатой в турнирной таблице УПЛ.

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