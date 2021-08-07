"Гра у команди є. Я і в роздягальні сказав футболістам, що сьогодні було багато як хороших моментів, так і дуже багато поганих. Тому хороші потрібно закріпити, а погані проаналізувати і змоделювати ці ситуації на тренуванні, щоб вони надалі не повторювалися.

Курйозний шедевр та переможний автогол у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Чорноморець – 3:2

Пропускати такі голи і давати супернику можливості забивати ще – не можна. Тому, звичайно, у мене є претензії до захисту по цій грі. Однак команда продемонструвала характер і перемогла в дуже важливій грі з психологічної точки зору.

Ми перебуваємо в пошуку. У нас не було нападника в цій грі. Тому в першому таймі поставили Криськіва у напад, а Фабінью в півзахист. Знову ж таки, ті хлопці, які до нас приєдналися, працюють з нами лише місяць. Не всі ще зрозуміли наші вимоги. Багато заграються, кидають зони, що руйнує побудову нашої команди. Не було того балансу, який необхіден для результату. У другому таймі команда правильно діяла, молодці гравці. Складна була гра для нас", – наводить слова Кривенцова офіційний сайт Металіст 1925.

Нагадаємо, харків'яни вирвали перемогу над Чорноморцем (3:2), поступаючись впродовж зустрічі. Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 6 очок та посідає третю сходинку після 3 турів.

Металіст 1925 здобув перемогу над Чорноморцем у перестрілці з п'ятьма голами та шедевром Бугая