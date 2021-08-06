Металіст 1925 вирвав перемогу в Чорноморця у матчі 3-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Металіст 1925 – Чорноморець на "Футбол 24".

Чорноморець вийшов вперед на 17 хвилині завдяки чудернацькому голу Бугая – хавбек понабивав м'яч у штрафному, впав у боротьбі з захисником та вже лежачи пробив – м'яч по красивій дузі залетів у ворота. Металіст 1925 відповів красиво – Батюшин ударом в дотик у ближній з лінії штрафного вирівняв положення.

Металіст 1925 здобув перемогу над Чорноморцем у перестрілці з п'ятьма голами та шедевром Бугая

До перерви Бугай забив вдруге, точно пробивши у дальній кут після пасу Михайленка. У другій половині дубль міг оформити Батюшин, але м'яч після його удару зі штрафного вилетів за межі поля. Втім, харків'яни за 2 хвилини перевернули гру: спочатку Голодюк залетів у ворота разом із м'ячем після передачі Фабінью, а згодом Дубко зрізав сферу у власні ворота, принісши перемогу супернику.

Таким чином, Металіст 1925 набрав 6 очок та піднявся на третю сходинку, а Чорноморець з 0 залікових балів залишився на дні турнірної таблиці.