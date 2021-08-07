"Игра у команды есть. Я и в раздевалке сказал футболистам, что сегодня было много как хороших моментов, так и очень много плохих. Поэтому хорошие нужно закрепить, а плохие проанализировать и смоделировать эти ситуации на тренировке, чтобы они в дальнейшем не повторялись.

Курьезный шедевр и победный автогол в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 3:2

Пропускать такие голы и давать сопернику возможности забивать еще – нельзя. Поэтому, конечно, у меня есть претензии к защите по этой игре. Однако команда продемонстрировала характер и победила в очень важной игре с психологической точки зрения.

Мы находимся в поиске. У нас не было нападающего в этой игре. Поэтому в первом тайме поставили Крыськива в нападение, а Фабинью в полузащиту. Опять же, те ребята, которые к нам присоединились, работают с нами всего месяц. Не все еще поняли наши требования. Многие заигрываются, бросают зоны, что разрушает построение нашей команды. Не было того баланса, который необходим для результата. Во втором тайме команда правильно действовала, молодцы игроки. Сложная была игра для нас", – приводит слова Кривенцова офіційний сайт Металіст 1925.

Напомним, харьковчане вырвали победу над Черноморцем (3:2), уступая по ходу встречи. Благодаря этой победе Металлист 1925 набрал 6 очков и занимает третье место после 3 туров.

Металлист 1925 одержал победу над Черноморцем в перестрелке с пятью голами и шедевром Бугая