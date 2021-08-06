Чорноморець катастрофічно стартував у еліті чемпіонату, зазнавши розгромів від Десни та СК Дніпра-1, тож у виїзному поєдинку проти Металіста 1925 одеситам необхідно було набирати очки за будь-яку ціну. Харків'яни ж дебютували в УПЛ з перемоги над Рухом та гідної поразки від Колоса, а в матчі проти "моряків" підопічні Валерія Кривенцова мали особливу мотивацію – у чотирьох особистих зустрічах вони жодного разу не обіграли Чорноморець і навіть не забили в його ворота жодного голу.

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Старт гри виявився рівним, але Металіст 1925 переважав у безпосередньому загостренні. Вже на 3-й хвилини господарі могли відкрити рахунок внаслідок виходу Голодюка на лівий кут воротарського, однак Кадірі, який і привіз цей момент, врятував гостей. На 14-й виручив вже голкіпер Варакута, який перевів над поперечкою небезпечну подачу Батюшина. Чорноморець старався відповідати контрвипадами, але гол на 17-й хвилині виявився повною несподіванкою.

Цей гол може претендувати на статус найкращого у першій половині сезону. Бугай у центрі штрафного прийняв подачу від Михайленка, поставив корпус і пробив з розвороту, впавши і влучивши у захисника – здавалося б, момент втрачено. Втім, Владислав вже лежачи на газоні несподівано пробив через себе, влучивши у лівий нижній кут. 0:1! Вболівальники були шоковані, однак вже через п'ять хвилин ситуацію вирівняли обрізка Кадірі та надзвичайно точний постріл Батюшина метрів з 23-х під ближню стійку. 1:1!

В другій половині тайму матч виглядав рівно, але тепер вже Чорноморець краще загострював. Так, на 31-й хвилині Кадірі з правого краю карного майданчика після подачі з кутового – Сидоренко врятував Металіст 1925. На 38-й міг забивати Авагімян, який з правого флангу увійшов у штрафний і вистрілив повз ближню стійку. Зрештою, на 43-й хвилині одесити добилися свого: Михайленко виконав розрізну передачу на Бугая, а Владислав з близької дистанції завдав удару в лівий кут – 1:2! На перерву команди пішли за переваги "моряків".

На початку другого тайму обидва колективи ловили один одного на контратаках і заробляли стандарти. Були і моменти: гості могли забити втретє на 52-й хвилині внаслідок навісу Білошевського на дальню стійку, де Авагімян намагався замкнути – Сидоренко не дозволив. Металіст 1925 мав нагоду зрівняти на 58-й завдяки пострілу Батюшина зі штрафного, але Юрій влучив у стійку! На 63-й же Криськів вистрілив з гострого кута, а Варакута парирував прямо на Фабінью. Бути б голу, якби бразилець не спрямував м'яч вище воріт!

Чорноморець тримав переможний рахунок, однак вже через дві хвилини після моменту Криськів гра перегорнулася. На 64-й хвилині Металіст 1925 таки зрівняв рахунок: Фабінью легко переграв захисника на правому краю штрафного й прострілив, а Голодюк спокійно замкнув у порожні – 2:2! На 65-й же Фабінью знову увійшов на правий край і знову прострілив – Дубко блокував, але м'яч від його ноги залетів у ворота. 3:2! Дубко оформив другий автогол у двох поспіль матчах.

Одесити на 69-й хвилині отримали нагоду відігратись, але Білошевський, увірвавшись в карний майданчик, закрутив м'яч повз дальній кут воріт Сидоренка. На жаль, цей момент став для Чорноморця останнім у основний час, якщо не згадувати про удар Кадірі зі штрафного в небо.

Металіст 1925 впевнено володів ініціативою й кілька разів тікав у контратаки, але до загостренння справа також не доходила. На останніх секундах харків'яни могли розплатитись за це, адже Михайленко замкнув навіс з кутового метрів з восьми – на щастя для господарів, Сидоренко спіймав м'яч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував феєричну перемогу Металіста 1925.

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