"Для глядачів гра була цікавою, тому що обидві команди атакували. Була велика кількість гольових моментів, де забивала одна команда – Маккабі, а ми – ні.

Зоря – Маккабі Тель-Авів – 1:3 – відео голів і огляд матчу

У нас дуже молодий склад, тому бракує досвіду для виступів в таких змаганнях. Але хлопці молодці, вони показали, що можуть грати сміливо та не опустили рук. Навіть програючи 0:3, знайшли в себе сили, створювали моменти. Забили мʼяч, котрий потім скасувала система ВАР. Забили знову, були ще шанси. Команда віддала всі свої сили на полі, на які спроможна.

Які проблеми в своїй грі повинна вирішити Зоря? – Ми знаємо наші недоліки. Дуже багато мʼячів в наші ворота забивається з зони наших центральних захисників. Кожен день працюємо над виправленням цих помилок, але, на жаль, вони повторюються", – цитує Кривенцова прес-служба Зорі.

Нагадаємо, луганська Зоря поступилась Маккабі (1:3) в рамках четвертого туру Ліги конференцій. Наразі команда Кривенцова має в своєму активі 6 турнірних пунктів.

Зоря програла Маккабі Тель-Авів і втратила 2 місце групи Ліги конференцій – гол п'ятою, подвиги кіпера і біда в захисті