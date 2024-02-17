Фанати Райо Вальєкано добре вміють звинувачувати Романа Зозулю у "нацизмі і фашизмі", але вибити з керівництва елементарні зручності не здатні.

"Блискавки" залишаються єдиним клубом Ла Ліги і всіх топ-5 дивізіонів Європи, який не використовує онлайн-продаж квитків, інформує Marca. Керівництво Райо вважає, що для цієї місії цілком достатньо двох кас перед стадіоном.

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"Це схоже на життя у ХХ столітті. Клуб у соцмережах увечері 15 лютого попередив, що наступного ранку об 11:00 відкривається продаж квитків на гру з Реалом. Ми прийшли о 4 ранку і сподівалися бути першими в черзі. Зараз стоїмо вже 7 годин", – скаржився один з вболівальників.

"Це катастрофа. Люди мають свої справи: робота, діти... Більшість із нас не можуть собі дозволити годинами стояти в черзі. Це безглуздо. Вони хочуть тільки економити, на фанатів байдуже", – додав інший прихильник Райо.

Ще одна претензія до керівництва – тотально занедбаний стадіон Вальєкас і навколишня територія. Клубний магазин більше "схожий на смітник з коробками".

"Стадіон розвалюється, його не ремонтували вже багато років. Була якась реконструкція, коли пофарбували 4 дверей. На це пішло 2 роки, і трибуна була закрита. Поки цей президент (Рауль Мартін Преса) не піде, рішення не буде", – лютує роздратована юрба в черзі.

Нагадаємо, свого часу фанати Райо Вальєкано не злюбили українського форварда Романа Зозулю. Вони повелися на низькосортну російську пропаганду й оголосили українця "нацистом", змусивши 2017 року покинути клуб.

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