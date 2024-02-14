Мадридський клуб офіційно звільнив тренера перед дербі проти Реала
Райо Вальєкано наважився змінити керманича під тиском жалюгідних результатів.
Мадридський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера Франсіско Родрігеса та його штабу.
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Влітку Райо довелося шукати заміну Андоні Іраолі, якого забрав Борнмут. На старті сезону Франсіско впевнено тримав "бджіл" у верхній половині таблиці, але з листопада почалося жахіття. Команда здобула всього одну перемогу і 8 очок за останні 14 турів Ла Ліги. Райо досі має 7 пунктів запасу над зоною вильоту, проте керівництво вирішило не затягувати з кадровими змінами.
Новим тренером призначили 36-річного Іньїго Переса, для якого це перша самостійна робота. Наступний матч Райо проведе 18 лютого – домашнє дербі проти Реала.
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