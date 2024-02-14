Мадридський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера Франсіско Родрігеса та його штабу.

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Влітку Райо довелося шукати заміну Андоні Іраолі, якого забрав Борнмут. На старті сезону Франсіско впевнено тримав "бджіл" у верхній половині таблиці, але з листопада почалося жахіття. Команда здобула всього одну перемогу і 8 очок за останні 14 турів Ла Ліги. Райо досі має 7 пунктів запасу над зоною вильоту, проте керівництво вирішило не затягувати з кадровими змінами.

Новим тренером призначили 36-річного Іньїго Переса, для якого це перша самостійна робота. Наступний матч Райо проведе 18 лютого – домашнє дербі проти Реала.

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