Війна на Донбасі, Сталін та іспанський комунізм: фанати Альбасете брутально відповіли політику, який образив Зозулю

Уболівальники Альбасете у соціальних мережах висловили свою повну підтримку Роману Зозулі. Це було красиво.

Екс-форвард Динамо та Дніпра знову став жертвою безпідставних звинувачень в Іспанії. Історія з фанатами Райо Вальєкано, які заблокували трансфер українця, отримала продовження після резонансного інтерв'ю лідера коаліції лівих сил "Унідас-Подемос" Пабло Іглесіаса. Одіозний політик дозволив собі назвати Романа Зозулю неонацистом та расистом, спровокувавши шквал критики на власну адресу.

"Іспанія не розуміє переслідувань Зозулі": чи залишиться українець в Альбасете після нових звинувачень у нацизмі

На захист Зозулі виступив його клуб, Асоціація іспанських футболістів, чимало ЗМІ та навіть мер Альбасете, який публічно потролив горе-політика. Однак найбільше Пабло Іглесіасу дісталось від фанатів "механічного сиру". Вони пригадали йому війну на Донбасі та навіть Сталіна. "Футбол 24" обрав найбільш яскраві коментарі з Твіттера.

"Пабло Іглесіас не дотягує до висоти бутс Романа Зозулі. Він сильно ображає гравця, який ніколи не мав проблем з футболістами іншої раси, позиціонуючи себе як українець проти російської окупації третини своєї країни".

Pablo Iglesias no le llega a la altura de las botas a Roman Zozulia, insulta muy gravemente a un jugador que nunca tuvo un problema con jugadores de color o de otra etnia, simplemente se ha posicionado como ucraniano en contra de la ocupación rusa de un tercio de su país. — José R. Seara Arís (@Arisfeed) 11 квітня 2019 р.

"Я не маю жодного уявлення про політичні погляди Зозулі, але знаю, що Альбасете і його прихильники правильно вчинили, давши футболісту другий шанс. Також цікаво було б подивтись на політику Пабло Іглесіаса на Донбасі... Ще невідомо, кого б він підтримав".

Yo no tengo ni idea del imaginario político de Zozulia, pero sí tengo clarísimo que Albacete, el @AlbaceteBPSAD, y su afición, acertó al darle una segunda oportunidad. También habría que ver a @Pablo_Iglesias_ hacer política en el Donbás... a ver con quién iba pic.twitter.com/QzoxpTeKl7 — Juan López Córcoles (@Juanlopezic) 11 квітня 2019 р.

"Пабло Іглесіас, у моєму селі таких, як ти, називають лайном та шилом. Нетолерантно поводишся саме ти – той, хто програє вибори, а потім відправляє повстанців на вулиці, демонструючи приклад демократії. Залиш великого Зозулю у спокої. Він – справжній професіонал та хороший товариш для своїх партнерів".

@Pablo_Iglesias_ eres, como se dice en mi pueblo, metemierda y lezna. El intolerante eres tu que pierdes elecciones y mandas revueltas a la calle, dando ejemplo de democracia. Deja al gran Zozulia en Paz que ha demostrado ser un gran profesional y compañero en el @AlbaceteBPSAD. pic.twitter.com/o1VQ1sJRMh — Jose Xiwy (@JXiwy82) 11 квітня 2019 р.

"Говорячи про те, що Зозуля є неонацистом, бо він захищає свою країну від вторгнення Росії, ви позиціонуєте себе на користь комуністичного режиму, який, зрештою, є тим, чого ви хочете для Іспанії".

Al decir que Zozulia es Neonazi por defender su país de la invasión de Rusia, te posicionas a favor de un régimen comunista, que al fin y al cabo es lo que quieres para España, en fin siempre podrás azotarlo hasta sangrar, ah no eso solo se lo haces a las mujeres.Mister feminista — Jaryayy (@jaryayy) 11 квітня 2019 р.

"Я пітнію від того, що говорить цей шмат лайна Пабло Іглесіас".

A mí lo que diga un pedazo de.mierda cómo Pablo Iglesias de zozulia me la suda — Miguel421981 (@miguel421981) 11 квітня 2019 р.

"Перш ніж говорити про Зозулю, помий свій сучий рот".

Para hablar de Zozulia te lavas la puta boca @Pablo_Iglesias_ — Manuel Romero (@RomerRj) 11 квітня 2019 р.

"Пабло Іглесіас говорить про Зозулію – 0 місць для "Подемос" (партія – прим.ред) у провінції Альбасете".

Pablo Iglesias hablar sobre Zozulia, 0 escaños de Podemos por la provincia de Albacete. — Rodrigo ‍ (@rodrisantana) 11 квітня 2019 р.

"Сьогодні, більше, ніж будь-коли, я пишаюся Альбасете та Романом Зозулею".

Hoy, más que nunca, orgullosa de ser del Albacete Balompié.... Y orgullosa de Román Zozulia.



Respect! — Maria Laespada (@MariWiny) 11 квітня 2019 р.

"Сеньйор Пабло Іглесіас, спочатку помийте собі рота, а вже потім говоріть щось про Зозулю. Його дуже люблять в Альбасете. Він завжди вилазить зі шкіри для нашої команди та є найкращим гравцем. Дізнайтеся трохи більше про нього, перш ніж відкривати рота".

Señor Pablo Iglesias, para hablar de Zozulia lávate la boca!!! Aquí en Albacete se le quiere y mucho y se deja la piel por nuestro equipo, que es lo que más vale... Ah y antes de abrir la boca sin tener ni idea, infórmese un poquito anda!!! — Davichín Abp (@Davichin87) 11 квітня 2019 р.

"Незалежно від ідеології кожного, мене, як футбольного фаната, цікавить лише те, що Зозулія є одним з найкращих гравців дивізіону... Усі решта – бовдури".

Independientemente de la ideología de cada uno, a mí, como aficionado al fútbol lo que me interesa es que Zozulia es uno de los mejores jugadores de la categoría... Y lo demás son estupideces. — cualquierasab5 (@cualquierasab52) 11 квітня 2019 р.

"Підтверджено: Пабло Іглесіас – мудак місяця".

"Пабло, мені соромно, що у цій країні є такі політики, як ти. Називати Зозулю неонацистом – це те саме, що називати тебе прихильником сталінських злочинів. Думаю, що неонацисти хотіли б мати хоч трохи симпатії від людей, як Зозуля... Більшість політиків цієї країни хотіли б цього".

Pablo, me da vergüenza tener políticos como tu en este país. Llamar a Román "neonazi" es como llamarte a ti simpatizante de los crímenes de Stalin. Ya quisieran los neonazis tener un mínimo del señorío y simpatía que Zozulia. Es más,...ya quisieran muchos políticos de este país. — Manu (@Manuel_xyz) 11 квітня 2019 р.

"Пабло Іглесіас, ти повинен бути великим негідком, щоб розповідати стільки брехні про Романа Зозулю. Надсилаю тобі фото, щоб ти зрозумів, яким Зозуля є расистом та неонацистом. Це його найкращий друг (Жеремі Бела – прим.ред)".