Війна на Донбасі, Сталін та іспанський комунізм: фанати Альбасете брутально відповіли політику, який образив Зозулю

Уболівальники Альбасете у соціальних мережах висловили свою повну підтримку Роману Зозулі. Це було красиво.
Екс-форвард Динамо та Дніпра знову став жертвою безпідставних звинувачень в Іспанії. Історія з фанатами Райо Вальєкано, які заблокували трансфер українця, отримала продовження після резонансного інтерв'ю лідера коаліції лівих сил "Унідас-Подемос" Пабло Іглесіаса. Одіозний політик дозволив собі назвати Романа Зозулю неонацистом та расистом, спровокувавши шквал критики на власну адресу.
"Іспанія не розуміє переслідувань Зозулі": чи залишиться українець в Альбасете після нових звинувачень у нацизмі
На захист Зозулі виступив його клуб, Асоціація іспанських футболістів, чимало ЗМІ та навіть мер Альбасете, який публічно потролив горе-політика. Однак найбільше Пабло Іглесіасу дісталось від фанатів "механічного сиру". Вони пригадали йому війну на Донбасі та навіть Сталіна. "Футбол 24" обрав найбільш яскраві коментарі з Твіттера.
"Пабло Іглесіас не дотягує до висоти бутс Романа Зозулі. Він сильно ображає гравця, який ніколи не мав проблем з футболістами іншої раси, позиціонуючи себе як українець проти російської окупації третини своєї країни".
"Я не маю жодного уявлення про політичні погляди Зозулі, але знаю, що Альбасете і його прихильники правильно вчинили, давши футболісту другий шанс. Також цікаво було б подивтись на політику Пабло Іглесіаса на Донбасі... Ще невідомо, кого б він підтримав".
"Пабло Іглесіас, у моєму селі таких, як ти, називають лайном та шилом. Нетолерантно поводишся саме ти – той, хто програє вибори, а потім відправляє повстанців на вулиці, демонструючи приклад демократії. Залиш великого Зозулю у спокої. Він – справжній професіонал та хороший товариш для своїх партнерів".
"Говорячи про те, що Зозуля є неонацистом, бо він захищає свою країну від вторгнення Росії, ви позиціонуєте себе на користь комуністичного режиму, який, зрештою, є тим, чого ви хочете для Іспанії".
"Я пітнію від того, що говорить цей шмат лайна Пабло Іглесіас".
"Перш ніж говорити про Зозулю, помий свій сучий рот".
"Пабло Іглесіас говорить про Зозулію – 0 місць для "Подемос" (партія – прим.ред) у провінції Альбасете".
"Сьогодні, більше, ніж будь-коли, я пишаюся Альбасете та Романом Зозулею".
"Сеньйор Пабло Іглесіас, спочатку помийте собі рота, а вже потім говоріть щось про Зозулю. Його дуже люблять в Альбасете. Він завжди вилазить зі шкіри для нашої команди та є найкращим гравцем. Дізнайтеся трохи більше про нього, перш ніж відкривати рота".
"Незалежно від ідеології кожного, мене, як футбольного фаната, цікавить лише те, що Зозулія є одним з найкращих гравців дивізіону... Усі решта – бовдури".
"Підтверджено: Пабло Іглесіас – мудак місяця".
"Пабло, мені соромно, що у цій країні є такі політики, як ти. Називати Зозулю неонацистом – це те саме, що називати тебе прихильником сталінських злочинів. Думаю, що неонацисти хотіли б мати хоч трохи симпатії від людей, як Зозуля... Більшість політиків цієї країни хотіли б цього".
"Пабло Іглесіас, ти повинен бути великим негідком, щоб розповідати стільки брехні про Романа Зозулю. Надсилаю тобі фото, щоб ти зрозумів, яким Зозуля є расистом та неонацистом. Це його найкращий друг (Жеремі Бела – прим.ред)".