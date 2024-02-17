Фанаты Райо Вальекано хорошо умеют обвинять Романа Зозулю в "нацизме и фашизме", но выбить из руководства элементарные удобства не способны.

"Молнии" остаются единственным клубом Ла Лиги и всех топ-5 дивизионов Европы, который не использует онлайн-продажу билетов, информирует Marca. Руководство Райо считает, что для этой миссии вполне достаточно двух касс перед стадионом.

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"Это похоже на жизнь в ХХ веке. Клуб в соцсетях вечером 15 февраля предупредил, что на следующее утро в 11:00 открывается продажа билетов на игру с Реалом. Мы пришли в 4 утра и надеялись быть первыми в очереди. Сейчас стоим уже 7 часов", – жаловался один из болельщиков.

"Это катастрофа. Люди имеют свои дела: работа, дети... Большинство из нас не могут себе позволить часами стоять в очереди. Это бессмысленно. Они хотят только экономить, на фанатов все равно", – добавил другой поклонник Райо.

Еще одна претензия к руководству – тотально заброшенный стадион Вальекас и окружающая территория. Клубный магазин больше "похож на помойку с коробками".

"Стадион разваливается, его не ремонтировали уже много лет. Была какая-то реконструкция, когда покрасили 4 двери. На это ушло 2 года, и трибуна была закрыта. Пока этот президент (Рауль Мартин Преса) не уйдет, решения не будет", – свирепствует раздраженная толпа в очереди.

Напомним, В свое время фанаты Райо Вальекано не взлюбили украинского форварда Романа Зозулю. Они повелись на низкосортную российскую пропаганду и объявили украинца "нацистом", заставив в 2017 году покинуть клуб.

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