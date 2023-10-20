Металіст 1925 у попередніх трьох матчах зазнав трьох поразок, не забивши жодного гола. На щастя для харків'ян, один із поєдинків пройшов у Кубку, тож команда не вилетіла у зону перехідних матчів (а то і нижче) – але відрив став мінімальним. На цьому тлі отримати у суперники Кривбас було неприємно, адже машина Юрія Вернидуба заслужено трималася на вершині таблиці.

Вернидуб-молодший шокував вибором тренера, у якого хотів би постажуватися – його команда навіть не у топ-15 чемпіонатів

Вже на 3-й хвилині криворіжці могли підтвердити свій клас, однак Кузик після зміщення до лінії штрафного пробив над поперечкою. Втім, ще за хвилину рахунок таки було відкрито. Борячук обрізався у центрі, а Кожушко підхопив м'яч, протягнувши його лівим флангом – далі пішла передача в штрафний на Татаркова та пас-катбек під удар Задераці. 0:1!

Ще через десять хвилин гості могли подвоїти перевагу внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Бескоровайний, але Данило пробив повз ближню стійку. Після цього Металіст 1925 вирівняв гру, організувавши кілька цікавих атак. Найгострішу з них запоров Дмитренко, який увімкнув дриблінг та влетів на правий край штрафного – втім, замість перспективної передачі Русину вінгер слабенько пробив у ближній. Кліщук впорався.

Кривбас довгий час не мав гострих епізодів, однак на 32-й хвилині команда забила вдруге. Знову провалився правий фланг харків'ян – Задерака віддав проникний пас на Дебелка, той із самої межі поля покотив у спини захисникам, а Кожушко замкнув у дотик. 0:2! Здавалося, що доля переможця визначена.

Можливо, в це повірили і підопічні Едмара, адже вони досить швидко могли пропустити втретє. Так, Кожушко на 34-й хвилині прийняв закидання від Понєдєльніка й опинився перед голкіпером, але прошити Сидоренка не зміг. Подальший кутовий завершився скидкою на Бескоровайного, однак Данило у падінні пробив у воротаря. За це марнотратство довелося заплатити.

Металіст 1925 повернувся у гру на 40-й хвилині. Мартинюк виконав подачу з лівого флангу у центр штрафного, Вачіберадзе пішов на замикання до кінця, а м'яч у метушні вдало відскочив від Кліщука. Беці залишилось тільки покотити у порожні – 1:2! Цілком заслужений гол, адже "жовто-сині" виглядали не настільки жахливо, щоб згоріти до перерви.

Старт другого тайму важко назвати цікавим. Металісту 1925 не вдавалося розкрити блок криворіжців, а ті не могли довести свої контратаки до логічного завершення. Можливо, взнаки далася заміна Бізімана на Семотюка у перерві, а потім – травма Кузика, замість якого вийшов По. Едмар же на 60-й хвилині спробував перегорнути гру потрійною перестановкою – Мартинюк, Дмитренко та Борячук пішли відпочивати, а на полі з'явились Юсов, Бичек і Сидоров.

Побачити перший реальний момент вдалося аж на 68-й хвилині. Його провів Кривбас – і він виявився гольовим. Дібанго розігнав контратаку й віддав передачу на лівий край штрафного, Понєдєльнік звідти завдав удару в голкіпера, а Задерака зіграв на добиванні. 1:3!

Таким чином, Максим став одним із двох найкращих бомбардирів УПЛ на цю мить (у нього разом з Буялськьим по 6 голів).

От тепер Металіст 1925 точно мав капітулювати. Мав, але не став. Підопічні Юрія Вернидуба зарано розслабились, пропустивши дві вбивчі атаки. На 75-й хвилині комбінація за участі Бичека й Вачіберадзе завершилась розрізним пасом на Сидорова – той вирвався сам на сам, оббіг Кліщука й вистрілив у дальній кут. М'яч поцілив у стійку, прокотився по лінії й вийшов у поле!

На 77-й же Юсов влетів не лівий край карного майданчика й прострілив під удар Сидорову. Владислав був перед порожніми воротами, але не дотягнувся до м'яча! Між цими епізодами розташувався вихід віч-на-віч у виконанні Кожушка – Олег міг добивати Металіст 1925, однак пробив вкрай невдало. На жаль, цей момент виявився останнім у зустрічі, хоча команда Едмара чинила серйозний тиск, а Кривбас тікав у контри.

Фінальний свисток зафіксував перемогу криворіжців з рахунком 1:3. Підопічні Юрія Вернидуба зберегли лідерство у турнірній таблиці, набравши 23 очки. Металіст 1925 залишився одинадцятим. Від зони перехідних матчів харків'ян відділяють всього два залікових бали.

Зоря перемогла Оболонь у битві з шістьма голами та двома дублями – луганці перервали 5-матчеву безвиграшну серію