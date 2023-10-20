Зоря не знала перемог у чемпіонаті протягом п'яти турів поспіль, та і загалом луганці виграли лишень один матч в УПЛ. Це треба було виправляти, адже від зони вильоту рятувала лишень різниця голів. Втім, суперник у підопічних Валерія Кривенцова був непростим – Оболонь приймала їх вдома, тріумфувавши у трьох поєдинках поспіль (зокрема прибивши Динамо).

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У гостей під питанням була участь Джордана й Батагова, однак обидва центрбеки встигли відновитись. У загальну групу повернувся і Чурко, однак у заявку його не внесли – а от Данченко вперше за 11 місяців вийшов у основі. Крім того, в УПЛ дебютував опорник Азіангбе.

Луганці шикарно стартували, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Героєм став Герреро, який прийняв розрізний пас від Мічіна й реалізував вихід віч-на-віч.Таким чином, Едуардо перевав 4-матчеву серію без голів.

Щастя Зорі тривало недовго. Вже на 7-й хвилині Тарануха отримав проникну передачу і пробив у Турбаєвського, а потім ще й зіграв на добиванні (друга спроба вийшла занадто слабкою). На 13-й він здалеку бахнув над поперечкою, а на 20-й Оболонь зрівняла рахунок – це Суханов прийняв передачу від Косовського й вистрілив метрів з 25-ти у лівий кут. Турбаєвський мав відбивати, але м'яч пролетів крізь руки. 1:1!

Ще через сім хвилин екс-електрик оформив дубль. В цьому допоміг Вантух, який невдало скинув м'яч назад, а потім збив Нагієва. Арбітр призначив пенальті – Суханов же впевнено переграв голкіпера. 1:2!

Втім, Вантух зміг виправитись за свою помилку. На 38-й хвилині Роман викотив передачу з лівого флангу на лінію штрафного, а Герреро пробив з розвороту – точнісінько у лівий нижній. 2:2! В принципі, це були усі моменти першого тайму. Команди реалізували практично все, що мали.

На початку другого тайму кияни знову могли вирватись уперед. Після подачі з кутового на 49-й хвилині пішла скидка на лінію воротарського, звідки головою пробив Приймак – над поперечкою! Ще за три хвилини Джордан не зміг винести м'яч з правого кута воротарського, запустивши невеличку свічку й дозволивши пробити Таранусі. Ростислав завдав удару головою, однак Турбаєвський парирував!

Атакувальний темп Оболоні був збитий зіткненням Суханова й Азіангбе, який у підсумку довелося замінити (вийшли Краснопір і Нагнойний відповідно). Трохи згодом Черненко замінив Дубка. Хід зустрічі вирівнявся, а небезпечних моментів до 70-х хвилин не виникало – виключенням став лонгшот Горбача, який рикошетом пролетів повз ближню дев'ятку.

Розворушити гру вдалося аж на 74-й хвилині, коли Зоря несподівано забила гол. Гості заробили кутовий, подачу з нього вибили на Мічіна, а той на дриблінгу влетів у центр штрафного. М'яч з-під серба відскочив до Батагова, а той вистрілив у ближній кут – 2:3!

"Пивовари" пішли уперед і ледь не відігрались внаслідок подачі з стандарту на 77-й. Подача Черненка пройшла повз усіх і влучила у праву стійку! Зоря відповіла прострілом Герреро, після якого Горбач пробивав у ближній кут, однак Рибка врятував Оболонь. Втім, він же і поховав її шанси на камбек, збивши Герреро у карному майданчику на 86-й хвилині.

Арбітр призначив пенальті, а Денис Антюх впевнено його реалізував – 2:4! Луганці святкують першу за п'ять турів перемогу, набирають 9 очок і підіймають на 13-ту позицію в турнірній таблиці. Оболонь з 12 заліковими балами залишилась десятою.

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