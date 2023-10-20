Металлист 1925 в предыдущих трех матчах потерпел три поражения, не забив ни одного гола. К счастью для харьковчан, один из поединков прошел в Кубке, поэтому команда не вылетела в зону переходных матчей (а то и ниже) – но отрыв стал минимальным. На этом фоне получить в соперники Кривбасс было неприятно, ведь машина Юрия Вернидуба заслуженно держалась на вершине таблицы.

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Уже на 3-й минуте криворожане могли подтвердить свой класс, однако Кузык после смещения к линии штрафной пробил над перекладиной. Впрочем, еще через минуту счет таки был открыт. Борячук обрезался в центре, а Кожушко подхватил мяч, протянув его по левому флангу – дальше последовала передача в штрафную на Татаркова и пас-катбек под удар Задераке. 0:1!

Еще через десять минут гости могли удвоить преимущество вследствие подачи с углового, которую замкнул Бескоровайный, но Даниил пробил мимо ближней штанги. После этого Металлист 1925 выровнял игру, организовав несколько интересных атак. Самую острую из них запорол Дмитренко, который включил дриблинг и влетел на правый край штрафной – впрочем, вместо перспективной передачи Русину вингер слабенько пробил в ближний. Клищук справился.

Кривбасс долгое время не имел острых эпизодов, однако на 32-й минуте команда забила во второй раз. Опять провалился правый фланг харьковчан – Задерака отдал проникающий пас на Дебелко, тот с самой границы поля покатил в спины защитникам, а Кожушко замкнул в касание. 0:2 Казалось, что судьба победителя определена.

Возможно, в это поверили и подопечные Эдмара, ведь они довольно быстро могли пропустить в третий раз. Так, Кожушко на 34-й минуте принял заброс от Понедельника и оказался перед голкипером, но прошить Сидоренко не смог. Дальнейший угловой завершился скидкой на Бескоровайного, однако Даниил в падении пробил во вратаря. За это расточительство пришлось заплатить.

Металлист 1925 вернулся в игру на 40-й минуте. Мартынюк выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, Вачиберадзе пошел на замыкание до конца, а мяч в суматохе удачно отскочил от Клищука. Беке осталось только покатить в пустые – 1:2! Вполне заслуженный гол, ведь "желто-синие" выглядели не настолько ужасно, чтобы сгореть до перерыва.

Старт второго тайма трудно назвать интересным. Металлисту 1925 не удавалось вскрыть блок криворожан, а те не могли довести свои контратаки до логического завершения. Возможно, сказалась замена Бизимана на Семотюка в перерыве, а затем – травма Кузыка, вместо которого вышел По. Эдмар же на 60-й минуте попытался перевернуть игру тройной перестановкой – Мартынюк, Дмитренко и Борячук ушли отдыхать, а на поле появились Юсов, Бычек и Сидоров.

Увидеть первый реальный момент удалось аж на 68-й минуте. Его провел Кривбасс – и он оказался голевым. Дибанго разогнал контратаку и отдал передачу на левый край штрафной, Понедельник оттуда нанес удар в голкипера, а Задерака сыграл на добивании. 1:3

Таким образом, Максим стал одним из двух лучших бомбардиров УПЛ на данный момент (у него вместе с Буялским по 6 голов).

Вот теперь Металлист 1925 точно должен был капитулировать. Должен был, но не стал. Подопечные Юрия Вернидуба рано расслабились, пропустив две убийственные атаки. На 75-й минуте комбинация с участием Бычека и Вачиберадзе завершилась разрезным пасом на Сидорова – тот вырвался один на один, оббежал Клищука и выстрелил в дальний угол. Мяч попал в штангу, прокатился по линии и вышел в поле!

На 77-й же Юсов влетел не левый край штрафной и прострелил под удар Сидорову. Владислав был перед пустыми воротами, но не дотянулся до мяча! Между этими эпизодами расположился выход один на один в исполнении Кожушко – Олег мог добивать Металлист 1925, однако пробил крайне неудачно. К сожалению, этот момент оказался последним во встрече, хотя команда Эдмара оказывала серьезное давление, а Кривбасс убегал в контры.

Финальный свисток зафиксировал победу криворожан со счетом 1:3. Подопечные Юрия Вернидуба сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав 23 очка. Металлист 1925 остался одиннадцатым. От зоны переходных матчей харьковчан отделяют всего два зачетных балла.

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