Формально гостьовий матч Вереса пройшов у Рівному. Влітку керівництво Полісся дуже сильно бажало дебютувати в УПЛ за рідних трибун, попросивши "народний клуб" обмінятися "домашками" – і ось тепер настав час віддавати борги.

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Фактичні господарі зустрічі були андердогами. Верес бореться за виживання, тож всі очікували на домінування житомирян. Втім, його не сталося – перший тайм виявився рівним і небагатим на моменти. Їх було всього два, хоча обидва створили гості (фактичні).

На 16-й хвилині вони могли відкривати рахунок зі стандарту. Смоляков виконав подачу зі стандарту в центр штрафного, а Гітченко замкнув головою. Верес врятувала стійка! На 35-й же Козак отримав м'яч на лінії карного майданчика й завдав потужного удару, поціливши у ліву хрестовину.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Юрія Калітвінцева це не влаштовувало, тож у роздягальні коуч Полісся провів заміну. Замість Шастала на поле вийшов Макуана, однак ситуація особливо не змінювалась. Верес тримався на рівних, а гострих епізодів довгий час не виникало.

Перестановка житомирян вперше могла спрацювати аж на 60-й хвилині, коли Макуана відгукнувся на закидання з глибини за спини захисникам. Бені вивалився б віч-на-віч, але Паст вчасно вийшов з воріт, перехопивши м'яч. Тим не менш, залишити ворота сухими Вересу не вдалося.

Знову спрацював стандарт. Полісся заробило кутовий, подача з якого полетіла на дальній край штрафного. Чоботенко дістав її, скинувши головою на лінію, а Крушинський завдав удару з лету – м'яч з невеличким рикошетом залетів під ліву стійку. 1:0! До речі, цей корнер заробив Макуана.

Сергій Лавриненко спробував врятувати гру атакувальними замінами. На 71-й хвилині він кинув у бій Шестакова й Барана (замість Дахновського і Шевченка), а на 80-х вийшли Блізніченко й Марусич (замість Яго й Кучерова). Рівняни, які плавно "підсідали" до 60-ї хвилини, прийнялись лізти вперед – втім, нічого небезпечного вони не створювали. Як і Полісся.

Навіть після п'яти компенсованих хвилин Верес не мав моментів. Арбітр компенсував саме п'ять, однак у цей період було занадто багато пауз – зокрема, показали аж три жовтих картки. Довелося переграти ці хвилини, що і врятувало рівнян.

На 7-й компенсованій центрбек Сезар якимось дивом опинився на лівому краю штрафного, прийняв передачу й виконав навіс в район дальньої стійки. Шестаков замкнув, прошивши Бойка й врятувавши "народний клуб" від поразки. 1:1!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию. Житомиряни набрали 31 очко, піднявшись на другу позицію, але у Кривбаса всього на один бал менше. Полісся втратило гарантований шанс зазимувати в топ-3 – Шахтар відстає на шість пунктів, хоча має трішки гіршу різницю голів (+9 проти +12). Якщо за очками буде рівність, а за голами "гірники" вийдуть вперед, то саме вони підіймуться на третю сходинку.

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