Команды размещались на разных полюсах таблицы. Кривбасс шел на третьей строчке, а Александрия озабочена борьбой за выживание. У Руслана Ротаня еще было немало кадровых проблем – минус 7 игроков.

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Кривбасс сразу завладел инициативой, но до острых моментов доходило редко. Александрия сделала ставку на стандарты. Смирный замыкал навес с углового – перекладина. В ответ Дибанго роскошным пасом вывел Кожушко на рандеву с кипером, однако лучший бомбардир Кривбасса пробил очень неудачно.

Александрия открыла счет на 30-й минуте. Кривбасс на подаче углового слишком зажался в собственной штрафной, оставив кучу пространства на подборе. Удар Плаксы заблокировали, а вот пушка Шулянского залетела в сетку.

Кривбасс ожидаемо пошел на штурм во второй половине. Ермаков и компания долго держались, но под занавес встречи "треснули". Камбэк хозяев начал Жан По. Юрий Вернидуб выпустил ивуарийца на замену, и тот через 4 минуты отблагодарил бильярдным дальним ударом. Татарков должен был превзойти эту красоту, если бы перекладина не приняла его шальную дугу с еще большего расстояния.

Победу Кривбассу принес другой легионер. Джихад Бизимана в хаосе штрафной умудрился найти щелку между Ермаковым и защитниками Александрии, которые летели страховать на линии. 2:1 – криворожцы по дополнительным показателям выскочили на первую строчку, ожидая матча СК Днепр-1. Александрия остается в зоне переходных матчей.

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