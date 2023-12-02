В рамках матчу 16-го туру УПЛ 2023/24 Оболонь і Колос сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Валерій Іващенко посеред тижня вляпався у сексистський скандал, але певного результату добився – судити виїзний матч проти Колоса призначили не якусь там Катерину Монзуль, а цілого Ярослава Козика. Шанси "пивоварів" на успіх зросли в десятки разів.

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Втім, більшу частину першого тайму київська машина провела на нейтралці. Лишень перед перервою гру реально вдалося загострити. Спочатку Черненко спробував закрутити м'яч з кутового прямо у ворота – Фесюн парирував. Черненко підхопив сферу і з гострого кута намагався перекинути голкіпера, однак вона опустилася на сітку із зовнішнього боку. Ось і вся гострота біля воріт Колоса.

Ковалівці були активнішими. На 5-й хвилині Безбородько замикав навіс з корнера (над поперечкою), а на 19-й він скинув м'яч під удар Мільку з-за меж штрафного (точно в руки Кичаку). На 39-й все той же Безбородько замикав передачу Мякушка ударом метрів з 10-ти – і знову зависоко. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму стало зрозуміло, що Валерій Іващенко – пророк. Тільки-но команду почав судити чоловік, як рішення пішли в користь киян. На 49-й хвилині подача ковалівців з кутового влучила у руку захиснику Оболоні, однак Ярослав Козик і VAR вирішили, що це не пенальті.

Загалом же другий тайм був рівним. В першій його половині команди обмінялись лонгшотами. Краснопір пробив над поперечкою, а постріл Мякушка завдяки рикошету від Дубка ледь не перелетів Кичака – той вибив м'яч кулаками. Крім того, у Суханова був удар з лінії штрафного, який парирував Фесюн.

Свої найкращі шанси відкрити рахунок Колос змарнував на 70-х хвилинах. На 73-й подача з кутового завершилась замиканням Бондаренка, однак при ударі з метру він поцілив у Кичака – а потім не зміг зіграти на добиванні.

На 76-й же Безбородько скинув м'яч Болбату в центр карного майданчика, однак подальший постріл Сергія встиг накрити Дубко. Оболонь наприкінці зустрічі відповіла небезпечним ударом зі стандарту. М'яч пролетів над каркасом.

Крім того, в одному з епізодів кияни вимагали пенальті за ніби-то фол Фесюна, але відеоповтори показали, що там нічого серйозного не було. Швидше, тут просто впали на голкіпера (хоча епізод треба дивитись в динаміці – скріншоти не дають повної картини)

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. "Пивовари" набрали 14 очок і відірвались від зони перехідних матчів на один заліковий бал. Колос, набравши 21 пункт, поки що залишається сьомим.

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