Обидві команди невдало стартували у сезоні 2023/24. Ворскла вже звично для себе швидко завершила єврокубковий похід, вилетівши від першого ж суперника у Лізі конференцій. Після цього було ще й фіаско у Львові з Рухом і неприємна розмова Віктора Скрипника з керівництвом. Її суть зрозуміла – таких результатів і надалі тренеру не вибачать, навіть за умов серйозних фінансових проблем у полтавському клубі.

У Зорі теж серйозні проблеми. Команда Ненада Лалатовіча лише готується до свого старту в Європі, але в УПЛ вже мала дві поразки у стартових двох турах проти Руха і Кривбаса. Як наслідок, хтось із цього кризового дуету гарантовано набирав перші очки у чемпіонаті.

Скрипник ледь уникнув звільнення після фіаско з Рухом – ЗМІ повідомив про неприємну розмову в роздягальні Ворскли

Ворскла вперше в сезоні зіграла в Полтаві. У склад господарів повернувся Володимир Чеснаков, який розпочав вже 17-й сезон у складі "зелено-білих". У Зорі вийшов Герреро, який залікував травму і дебютував у поточному чемпіонаті. І вже на 4-й хвилині панамець відкрив рахунок. Жахливо зіграв Ісенко, який пропустив удар у ближній кут. Провалився і Чеснаков, який безапеляційно програв силову боротьбу. Ідеальний старт для Зорі.

Луганці продовжили домінувати, а на 20-й хвилині не забили лише дивом. Антюх і Герреро вибігли вдвох на кіпера, якому намагався допомогти захисник. Денис не пошкодував м'яч і віддав на Герреро, якому потрібно було пробити повз Ісенка. З цим нападник Зорі впорався, але у ворота теж не влучив. Супершанс!

Цирк на дроті, але це повторилося буквально за дві хвилини. Знову Антюх вибіг зі своєї половини поля, віддав на Герреро, який цього разу не влучив у зовсім порожні ворота! Фестиваль нереалізації від панамського форварда. Команда Лалатовіча могла знімати всі питання за перші 20+ хвилин.

Та й навіть пізніше захист і опорну зони полтавців просто розривали, а на Віктора Скрипника було боляче дивитися. Антюх влучив у стійку, а Ісенко врятував Ворсклу після його ж виходу віч-на-віч. На фоні жалюгідного захисту Ворскли Денис виглядав, наче Кіліан Мбаппе. Єдиний позитив у першому таймі для господарів – рахунок. Він міг і мав бути куди більшим, ніж 0:1.

По перерві Ворскла таких огріхів в обороні вже не припускалася. Навіть був якийсь натяк на моменти біля воріт Турбаєвського. І, як це часто буває, на 66-й хвилині покарала Зорю за нереалізацію. Феліпе, який вийшов на заміну, класно прийняв м'яч на груди і точно пробив у дев'ятку. 1:1 на рівному місці.

Здавалося, підопічні Лалатовіча поплатяться за своє марнотратство у першому таймі, але на 78-й Зоря знову вийшла вперед. Джордан головою замкнув подачу Мишньова зі штрафного. Перший гол бразильця в УПЛ, і одразу переможний.

1:2 – третя поспіль поразка Ворскли (з урахуванням Ліги конференцій). Полтавці з нулем очок засіли на дні УПЛ. Зоря набрала перші бали в сезоні, а Ненад Лалатовіч святкує першу перемогу в Україні.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається