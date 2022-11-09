Український журналіст та коментатор Ігор Циганик запевник, що у планах керівництва криворізького клубу не стоїть питання щодо звільнення головного тренера.

"Звільнення Вернидуба зараз неможливе. Я знаю, що президент клубу Костянтин Караманіц довіряє Вернидубу, він дуже хотів цього наставника.

"Так не хочеться після когось лайно прибирати": Максимов розповів про запрошення з-за кордону

Можливо, селекційно команда не зовсім відповідає рівню УПЛ. Але на цьому етапі звільняти тренера не будуть. Є об'єктивні причини, йде формування команди. Якщо ви запитуєте, чи реальна відставка Вернидуба, то відповідь – ні", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після 11-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде чотирнадцятим, маючи у своєму активі 6 очок – криворіжці здобули лише одну перемогу, тричі зіграли внічию і 6 матчів програли. Вже сьогодні, 9 листопада, у них буде можливість покращити свою статистику – о 13:00 стартує їхній матч з Ворсклою.

Колос – СК Дніпро-1, Кривбас – Ворскла: анонс матчів УПЛ