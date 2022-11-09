Колос – СК Дніпро-1

Протистояння між Колосом і СК Дніпром-1 ще не так давно виходило за межі футбольного поля. Клуби мали претензії один до одного навіть через афіші, велика кількість колишніх футболістів ФК Дніпро у складі ковалівців додавала певний наліт дербі. Чого лише коштує перформанс Селезньова у складі "хліборобів" в матчах проти "спортклубівців".

Втім, нині клубам ділити нічого. Зокрема, вони більше не конкурують один з одним за потрапляння в топ-5, адже СК Дніпро-1 націлився одразу на чемпіонство. Підопічні Олександра Кучера випереджають Шахтар аж на 5 очок, причому за всіма очікуваними показниками "жовто-чорні" реально попереду. Команда виграла 9 з 10 матчів, не зазнавши жодної поразки – тільки Інгульцю вдалося зачепитись з нею за нічию.

Вже за 10 днів СК Дніпро-1 зустрінеться з "гірниками", однак прямо зараз необхідно здолати Колос. Зробити це буде непросто. По-перше, "спортклубівці" мають великі проблеми з лазаретом – дійшло до того, що на грі проти АЗ в запасі було лише три польових гравці. Також варто не забувати про бажання легіонерів не перетинати межі Закарпаття. Навіть до Львова не поїхали Амаш та Бузанелло – сьогодні їхня участь також малоймовірна.

По-друге, накопичується втома. За останній місяць проведено аж 10 матчів приблизно одним і тим же складом. Як наслідок, у останніх чотирьох поєдинках дніпровці тричі поспіль забивали лише по одному голу, а Минай у попередньому турі тримав ворота сухими майже 70 хвилин. Словом, "жовто-чорним" дуже важко.

Колос теж виривався у лідери цьогорічної УПЛ, але лише на тиждень. Після хорошого старту сезону підопічні Ярослава Вишняка забуксували, видавши 4-матчеву безвиграшну серію – перервати її вдалося у грі з Вересом (2:0). Та перемогла дозволила "хліборобам" піднятись у топ-5, однак подальший розгром у Олександрії відкинув колектив аж на сьому сходинку.

Можна сказати, що ковалівці перебувають на своєму місці. В таблиці очікуваних показників вони йдуть шостими, більш-менш відповідаючи реальним цифрам, але навряд чи керівництво влаштовує такий розклад. У Колос один із найкращих і найширших складів серед усіх середняків, та і втоми від переїздів по країні команда не відчуває. Саме тому СК Дніпро-1 повинен поставитись до "хліборобів" з усією серйозністю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Пуріта, Громов, Бланко (СК Дніпро-1)

Під питанням: Амаш, Бузанелло (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Лисенко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – СК Дніпро-1

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Новак, Ємець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Смирний, Мякушко – Попов

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Гуцуляк – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 визнається безумовним фаворитом пари. На букмекерів належним чином вплинули перемоги "жовто-чорних" в чемпіонаті, а також класний поєдинок проти АЗ. Незважаючи на кадрові проблеми, підопічні Олександра Кучера дають результат в УПЛ і демонструють шикарний футбол в єврокубках.

Втім, довго так тривати не може. В кожному турі помітно, що "спортклубівці" витягують матчі на класі та на морально-вольових. Дуже важко повірити у можливість підійти до битви з Шахтарем без нових осічок. Ковалівці, своєю чергою, виглядають саме тим суперником, якому до снаги зупинити дніпровців – у них сильний склад і незручний ігровий стиль. Ми ризикнемо поставити на нічию.

Кривбас – Ворскла

Кривбас заходив в УПЛ з дуже серйозними амбіціями. Клуб зібрав потужну обойму гравців і зміг підписати на пост головного тренера самого Юрія Вернидуба. У нього була змогла провести повноцінні збори, тож від новачка очікували хоча б боротьбу за місце в топ-8. Реальність же шокувала – свою першу перемогу після повернення до еліти команда здобули лишень два тижні тому, перегравши Львів завдяки двом вдалим кросам на Дебелка.

Подальша поразка від Динамо нікого не розчарувала, а от фіаско у матчі з Рухом у попередньому турі опустило Кривбас з небес на землю. Підопічні Юрія Вернидуба досі залишаються в зоні вильоту, демонструючи найменш ефективний футбол в атаці – а в УПЛ мати найгіршу атаку непросто навіть з набагато слабким складом. Хоча варто відзначити, що в останніх трьох турах криворіжці хоча б почали забивати голи.

Ворскла також розчаровувала своїх фанатів. Полтавці теж непогано затарились на трансферному ринку, підписавши навіть кількох коштовних легіонерів і домовившись про співпрацю з Віктором Скрипником. Майже всі очікували від "зелено-білих" боротьби за топ-3, однак ворскляни провалились. Довгий час вони йшли прямо над зоною вильоту, і навіть після нічиєї з Динамо та двох перемог поспіль команда тримається лишень дев'ятою.

Щоправда, за очікуваними очками Ворскла перебуває аж на третій позиції, причому її показник xG поступається лишень цифрам Шахтаря та СК Дніпра-1. В атаці та при пресингу цей колектив виглядає вкрай пристойно – втім, йому бракує ігрової стабільності по ходу матчів. Особливо ж полтавців гальмує оборона, яка допустила моментів біля власних воріт аж на 14,92 очікуваних голи. Гірше захищаються лишень аутсайдери.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хомченовський (під питанням) – Чеснаков (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Ворскла

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Семенов, Ловріч, Дібанго – Капіч, Банада – Татарков, Задерака, Волошин – Дебелко

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Кравець – Скляр, Юрченко, Олійник – Сефері, Марлісон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Кривбас сьогодні буде надзвичайно заведеним, а оборона у Ворскли дуже слабка. Саме тому можна поставити на гол у воротах полтавців, однак фаворитами протистояння все одно залишаються підопічні Віктора Скрипника. У них значно краще організована атака та гра без м'яча, а в останніх турах вони здобувають результат – попри всі проблеми.

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