Український тренер Юрій Максимов, який нині перебуває без команди, зізнався, чому відмовився тренувати не в Україні.

"Після Ворскли мене запрошували до Азербайджана, але якось одразу не хотів їхати. Запрошували до тієї команди, з якою я виграв Кубок. Зараз вона не Кешля називається, а Шамахи. Я відмовився.

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Потім був варіант із Грузії, але теж там не захотів працювати, бо так не хочеться після когось лайно прибирати, як то кажуть... Вже хочеться з нуля щось почати і робити. А так приходиш увесь час і за когось... З України не було пропозицій.

Робота поза пострадянським простором? Я вже так наїздився. І в Росії попрацював, і в Білорусі, і в Казахстані, і в Азербайджані. Так наїздився без сім'ї, що хочеться десь в Україні. Але якщо буде якась цікава пропозиція, то поїду", – сказав Максимов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, останньою командою Юрія Вільйовича була Ворскла, з якою він працював з осені 2019-го по серпень 2022 року.

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