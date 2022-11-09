Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык заверил, что в планах руководства криворожского клуба не стоит вопрос об увольнении главного тренера.

"Увольнение Вернидуба сейчас невозможно. Я знаю, что президент клуба Константин Караманиц доверяет Вернидубу, он очень хотел этого наставника.

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Возможно, селекционно команда не совсем соответствует уровню УПЛ. Но на этом этапе увольнять тренера не будут. Есть объективные причины, идет формирование команды. Если вы спрашиваете, реальна ли отставка Вернидуба, то ответ – нет", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после 11-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет четырнадцатым, имея в своем активе 6 очков – криворожцы одержали лишь одну победу, трижды сыграли вничью и 6 матчей проиграли. Уже сегодня, 9 ноября, у них будет возможность улучшить свою статистику – в 13:00 стартует их матч с Ворсклой.

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