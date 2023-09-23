Кривбас розтрощив Ворсклу у поєдинку 8-го туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок Ворскла – Кривбас у цій новині на "Футбол 24".

Команди розпочали досить бойовито – вже на 3 хвилині Корнієнку розбили обличчя. Ворскла відповіла жорстким підкатом Павлюка, який примудрився збити одразу двох суперників. А на 18-й хвилині Ворскла повела в рахунку. Задераку обікрали на правому фланзі захисту Кривбаса, Нестеренко підхопив м'яч та прострілив, Степанюк п'яткою відіграв на вільного Челядіна, а той розстріляв ворота Кривбаса.

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Криворіжці більшими силами пішли вперед і вже на 31-й хвилині були винагороджені голом. Задерака з лівого флангу навісив на Кожушка, який так і не доторкнувся до м'яча, але дезорієнтував воротаря. А на 36 хвилині забив і Кожушко. Сантану обікрали в центрі поля, Вакулко вивів нападника віч-на-віч, а той зловив воротаря на протиході.

Старт другого тайму ознаменувався третім голом Кривбаса. Понєдєльнік промчався правим флангом, але м'яч не знайшов адресата. Втім, Іліч таки підхопив його і прострілив – Кожушко першим зреагував на рикошет та з метра забив.

Олег міг стати автором хет-трику, але Ісенко перервав прострільну передачу Дібанго на Кожушка. І все ж полтавці пропустили четвертий м'яч. Дібанго підключився до атаки, вкинувши м'яч з аута на Дебелка, нападник скинув на хід камерунцю, а той розстріляв ближній кут. Цей гол остаточно добив Ворсклу, а Кривбас тимчасово очолив турнірну таблицю, набравши 17 очок – стільки ж у Шахтаря, який розпочне свій поєдинок о 19:00.

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