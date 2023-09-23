Кривбасс разгромил Ворсклу в поединке 8-го тура УПЛ. Читайте отчет о поединке Ворскла – Кривбасс в этой новости на "Футбол 24".

Команды начали довольно боевито – уже на 3 минуте Корниенко разбили лицо. Ворскла ответила жестким подкатом Павлюка, который умудрился сбить сразу двух соперников. А на 18-й минуте Ворскла повела в счете. Задераку обокрали на правом фланге защиты Кривбасса, Нестеренко подхватил мяч и прострелил, Степанюк пяткой отыграл на свободного Челядина, а тот расстрелял ворота Кривбасса.

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Криворожане большими силами пошли вперед и уже на 31-й минуте были вознаграждены голом. Задерака с левого фланга навесил на Кожушко, который так и не дотронулся до мяча, но дезориентировал вратаря. А на 36 минуте забил и Кожушко. Сантану обокрали в центре поля, Вакулко вывел нападающего один на один, а тот поймал вратаря на противоходе.

Старт второго тайма ознаменовался третьим голом Кривбасса. Понедельник промчался по правому флангу, но мяч не нашел адресата. Впрочем, Илич таки подхватил его и прострелил – Кожушко первым среагировал на рикошет и с метра забил.

Олег мог стать автором хет-трика, но Исенко прервал прострельную передачу Дибанго на Кожушко. И все же полтавчане пропустили четвертый мяч. Дибанго подключился к атаке, вбросив мяч из аута на Дебелко, нападающий сбросил на ход камерунцу, а тот расстрелял ближний угол. Этот гол окончательно добил Ворсклу, а Кривбасс временно возглавил турнирную таблицу, набрав 17 очков – столько же у Шахтера, который начнет свой поединок в 19:00.

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