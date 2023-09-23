Матч, як і онлайн-трансляція Полісся – Минай, стартував о 15:00 у Житомирі. Команда Володимира Шарана засіла на останньому місці турнірної таблиці УПЛ і залишалася єдиним представником елітного дивізіону без жодної перемоги – 3 нічиї і 4 поразки. Натомість Полісся виграло 4 матчі при трьох поразках, а у випадку трьох очок сьогодні наздоганяло Чорноморець, який після сенсаційного розгрому Олександрії вискочив на друге місце.

Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко

Вже на першій хвилині Гунічев небезпечно пробив по воротах Бойка – поруч зі стійкою. Наступний момент Миная був ще кращим. Кораблін трохи не влучив у ворота з-за меж штрафного, а зі спробою Твердохліба впорався Денис Бойко. Дебют гри явно за командою Шарана. Полісся у стартовий відрізок матчу відповіло хіба що невдалим ударом головою у виконанні Смолякова та неточним замиканням від Будківського.

На 21-й хвилині гравці Полісся апелювали до арбітра стосовно пенальті. Удар Назаренка підправив Нємчанінов, після чого м'яч, можливо, зачепив руку Мельника. Рефері і VAR вирішили, що 11-метрового не було. Зате був кутовий, який став гольовим. Пилип Будківський головою відкрив рахунок, замкнувши подачу Бені Макуана. Щоправда, гол скасували. Після кількахвилинної паузи VAR таки зафіксував офсайд у Макуана.

Минай під кінець тайму знову додав. Серія стандартів змусила нервувати Бойка, який в одному з епізодів ледь не відбив м'яч у власні ворота після навісу Булези. А на 39-й хвилині тиск гостей втілився в гол. Твердохліб завершив розіграш кутового ударом з лінії воротарського, увігнавши м'яч у сітку.

Ще до перерви Полісся змарнувало супершанс відігратися. Твердохліб у боротьбі з Кушніренком наступив йому на ногу в межах штрафного. Єгор не бачив суперника, але контакт був. Після перегляду повтору Дмитро Євтухов призначив пенальті, який не реалізував Василь Грицук. Піжонська "панєнка", яку легко розгадав Бандура, забравши м'яч у руки. Як наслідок, перший тайм завершився мінімальною перемогою Миная.

На старті другої половини хороший момент був у Танковського, який не зміг пробити Бандуру з доволі гострого кута. Полісся додало і відігралося на 68-й хвилині. Смоляков дещо незграбним ударом все ж перекинув Бандуру, хоча задумував бити явно не так. Ефектний асист в активі Аріельсона.

Твердохліб міг знову виводити Минай вперед, проте метрів з 10-ти пробив вище. У Полісся супермомент мав Аріельсон. Бразилець вийшов віч-на-віч із Бандурою, але перекинув і кіпера, і ворота. Втім, на 83-й хвилині підопічні Калітвінцева таки святкували другий гол. Мустафаєв вдало зіграв на добиванні та прошив Бандуру ударом у ближній кут. Вже вкотре у цьому сезоні Минай не зміг втримати перевагу. Закарпатці мали шанс зрівняти в доданий час, але Вишневський не влучив з лінії воротарського.

2:1 – вольова перемога Полісся, яке піднялося на 3-тю позицію УПЛ (15 очок). Джокери Калітвінцева (Аріельсон і Мустафаєв) зіграли ключову роль у камбеці. Минай продовжив тривалу безвиграшну серію. Команда Володимира Шарана на дні таблиці з трьома балами і нулем перемог у чемпіонаті.