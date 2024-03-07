Кривбас потролив Шахтар за непомітний епізод у скандалі Криськіва: "Він встав і живий – алілуя, це помазаніє!"
Кривбас досі не може заспокоїтися через дії гравців Шахтаря у матчі 19-го туру УПЛ.
Хавбек "гірників" Дмитро Криськів забив скандальний гол, швидко розігравши штрафний удар, поки гравці суперника намагались підняти Зубкова на ноги.
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Епізод "обсмоктали" з усіх боків, але Кривбас звернув увагу на поведінку Зубкова. Вінгер Шахтаря після зіткнення впав і корчився від болю, проте хутенько встав святкувати, щойно м'яч залетів у сітку. "Алілуя, це помазаніє!", – саркастичний коментар у відео, яке опублікував офіційний TikTok-акаунт Кривбаса.
Нагадаємо, перемога дозволила Шахтарю наздогнати команду Вернидуба, але у "гірників" на 2 зіграні матчі менше.
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