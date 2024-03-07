Кривбас досі не може заспокоїтися через дії гравців Шахтаря у матчі 19-го туру УПЛ.

Хавбек "гірників" Дмитро Криськів забив скандальний гол, швидко розігравши штрафний удар, поки гравці суперника намагались підняти Зубкова на ноги.

Шахтар – Кривбас: комітет арбітрів УАФ поставив крапку в епізоді зі скандальним голом Криськіва

Епізод "обсмоктали" з усіх боків, але Кривбас звернув увагу на поведінку Зубкова. Вінгер Шахтаря після зіткнення впав і корчився від болю, проте хутенько встав святкувати, щойно м'яч залетів у сітку. "Алілуя, це помазаніє!", – саркастичний коментар у відео, яке опублікував офіційний TikTok-акаунт Кривбаса.

Нагадаємо, перемога дозволила Шахтарю наздогнати команду Вернидуба, але у "гірників" на 2 зіграні матчі менше.

Ганебний вчинок Криськіва, контрольований хаос Пушіча проти несміливого Кривбаса, без Будківського й Філіппова – ніяк