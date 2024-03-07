Кривбасс до сих пор не может успокоиться из-за действий игроков Шахтера в матче 19-го тура УПЛ.

Хавбек "горняков" Дмитрий Крыськив забил скандальный гол, быстро разыграв штрафной удар, пока игроки соперника пытались поднять Зубкова на ноги.

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Эпизод "обсосали" со всех сторон, но Кривбасс обратил внимание на поведение Зубкова. Вингер Шахтера после столкновения упал и корчился от боли, однако быстренько встал праздновать, как только мяч залетел в сетку. "Аллилуйя, это помазание!", – саркастический комментарий в видео, которое опубликовал официальный TikTok-аккаунт Кривбасса.

Напомним, победа позволила Шахтеру догнать команду Вернидуба, но у "горняков" на 2 сыгранных матча меньше.

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