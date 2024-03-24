Африканська колонія криворіжців нарешті збільшилась на ще одного гравця – до табору команди приєднався Ядом Конаду.

Ганський захисник Ядом Конаду прибув у розташування Кривбаса, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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Контракт з 23-річним центральним оборонцем було підписано ще 31 серпня, але через бюрократію (проблеми з візою) гравець не міг приїхати в Україну. Футболіст вже познайомився з командою та тренерським штабом і узявся до тренувань.

Нагадаємо, Конаду орендували на сезон у ганського клубу Хартс оф Оук. Для гравця це буде перший досвід виступів за межами батьківщини. До слова, захисник може похизуватися 7 матчами за національну збірну Гани (1 гол). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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