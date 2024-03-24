Африканская колония криворожан наконец-то увеличилась на еще одного игрока – к лагерю команды присоединился Ядом Конаду.

Ганский защитник Ядом Конаду прибыл в расположение Кривбасса, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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Контракт с 23-летним центральным оборонцем был подписан еще 31 августа, но из-за бюрократии (проблемы с визой) игрок не мог приехать в Украину. Футболист уже познакомился с командой и тренерским штабом и приступил к тренировкам.

Напомним, Конаду арендовали на сезон у ганского клуба Хартс оф Оук. Для игрока это будет первый опыт выступлений за пределами родины. К слову, защитник может похвастаться 7 матчами за национальную сборную Ганы (1 гол). Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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