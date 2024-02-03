Кривбас остаточно визначився щодо участі в телепулі – клуб брав час на роздуми
Криворіжці приєднались до 12 команд елітного дивізіону, чиї матчі у другому колі транслюватимуться на каналі УПЛ ТБ.
"Закликаємо інші футбольні клуби УПЛ, які наразі не в пулі, приєднуватись. Тільки разом ми переможемо.
В СК Дніпро-1 пояснили, чому продовжують бойкотувати єдиний телепул: "Жодних розмов ми вести не будемо"
Поки ми будемо сперечатись, хто в пулі, а хто ні, в нас не буде єдиного українського футболу. Зараз, коли вся Україна об'єдналась та всі разом боронимо її від ворога, ділити наші клуби на пули чи не пули – це останнє, що ми повинні робити. Український футбол, як і вся країна, наразі повинен бути єдиним як ніколи", – цитує віце-президента Кривбаса Артема Гагаріна офіційний сайт криворіжців.
Нагадаємо, в опозиції й надалі залишаються Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря, які співпрацюють з медіагрупою "1+1".
Клуби УПЛ створили новий телепул – троє повернулось, один в роздумах і традиційна опозиція