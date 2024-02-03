"Призываем другие футбольные клубы УПЛ, которые пока не в пуле, присоединяться. Только вместе мы победим.

В СК Днепр-1 объяснили, почему продолжают бойкотировать единый телепул: "Никаких разговоров мы вести не будем"

Пока мы будем спорить, кто в пуле, а кто нет, у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся Украина объединилась и все вместе защищаем ее от врага, делить наши клубы на пулы или не пулы – это последнее, что мы должны делать. Украинский футбол, как и вся страна, сейчас должен быть единым как никогда", – цитирует вице-президента Кривбасса Артема Гагарина официальный сайт криворожан.

Напомним, в оппозиции и в дальнейшем остаются Динамо, СК Днепр-1 и Заря, которые сотрудничают с медиагруппой "1+1".

Клубы УПЛ создали новый телепул – трое вернулось, один в раздумьях и традиционная оппозиция