У рамках 20-го туру УПЛ 2023/24 Полісся приймає Олександрію, Чорноморець зіграє з Ворсклою, а Кривбас зустрінеться з Оболонню. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Олександрія

Полісся на футбольному полі провалило старт весняної кампанії, розписавши нічию з дитсадом Руха та програвши ЛНЗ вдома. Звісно, невдачу з черкасцями можна списати на нещасний випадок, адже все вирішив ляп Бойка на останній хвилині – однак більшою проблемою стала відсутність Макуана й Будківського, без яких атака житомирян виглядала банально й безідейно. Підопічні Юрія Калітвінцева мали кілька дальніх ударів та навісів, 10 кутових і всього 0,94 очікуваних голів.

Пилип повертається у основу після дискваліфікації, але цей сезон доведеться грати без Бені. Можливо, саме тому клуб підписав одного з найдосвідченіших українських скаутів – Анатолія Волкова із Шахтаря (працював там півтора роки). Майже одразу клуб оформив підписання Кравця (в центр або на лівий фланг оборони). Варто зазначити, що й зимові новачки (Фортюне, Таллес, Михайліченко) вже інтегрувались у основу та демонструють непоганий футбол.

Олександрія під час трансферного вікна набрала купу юних латиноамериканських ноунеймів, але поки що у основ грає тільки центрбек Кампуш. Більш важливим стало повернення Калюжного в опорну зону. Посилення центральної осі одразу позначилось на якості оборони – підопічні Руслана Ротаня за два тури не пропустили жодного гола, хоча в суперниках були Шахтар і Зоря.

Крім того, команда непогано виглядає у пресингу, та й загалом Ротань-стайл поки що справляє позитивне враження. Поєдинок проти луганців "аграрії" точно мали вигравати, настрілявши 1,76 очікуваних голів проти 0,41 у суперника. Тим не менш, реальних забитих м'ячів у Олександрії поки теж немає – що не дуже добре, враховуючи перебування у 1 заліковому балі від зони перехідних матчів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана (Полісся)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Олександрія

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко – Крушинський, Танковський – Фортюне, Грицук, Назаренко – Будківський

Олександрія: Шевченко – Копина, Кампос, Логінов, Мартинюк – Калюжний – Калітвінцев, Михайленко, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Полісся, звісно, потужніше за кадровим потенціалом, та і місце в таблиці явно повище. Втім, дати впевнений прогноз на результат з Олександрією непросто – занадто вже просто виглядає атака житомирян і занадто мало вони забивають на старті весняної частини. Олександрія поки що взагалі без голів.

З огляду на такий розклад, ми поставимо на тотал менше 2,5.

Чорноморець – Ворскла

Одесити у попередньому турі зустрічались з Динамо. Зачепитись за очки команді не вдалося (0:1), однак підопічні Романа Григорчука продемонстрували гідний футбол – як мінімум, набагато кращий, ніж з Оболонню. Зустріч із "пивоварами" завершилась внічию (1:1), однак за ударами Чорноморець програв із рахунком 1:18.

Тренеру доводиться пожинати плоди клубної роботи на трансферному ринку. Формально їх вдосталь – чотирьох підписали взимку, причому Зе Гомес є дворазовим чемпіоном Європи у складі юніорської збірної Португалії. От тільки всі вони прийшли за кілька днів до відновлення чемпіонату, тож інтегрувати їх у склад та вчити основам футболу Романа Григорчука доведеться вже по ходу сезону.

Як наслідок, Чорноморцю бракує кадрової глибини. Підписання Альваренги – атакувального хава з Руху – повинно трішечки покращити ситуацію, адже Фабрісіо знайомий з реаліями УПЛ. Тим не менш, і йому треба звикнути до специфічних вимог у одеській команді. А зона перехідних матчів вже не так і далеко (всього у 7 очках позаду).

Ворскла ж під керівництвом Сергія Долганського вже здобула дебютну перемогу, здолавши Верес у попередньому турі. Тут теж далася взнаки робота на ринку – новачок Мякушко оформив дубль у ворота рівнян. Чогось більшого сказати про футбол полтавців важко, адже поки що їхня гра нагадує класичне біцца-бороцца.

Так, на окремих відрізках можна помітити наявність пресингу й контрпресингу. З іншого боку, помітні проблеми на стандартах, які коштували очок у матчі проти Зорі. Загалом же "зелено-білі" просто грають у футбол, як можуть. Явної особливості, за якою можна ідентифікувати стиль Ворскли, не простежується.

Кадрова ситуація

Травмовані: Єрмаков (під питанням), Путря – Корнієнко (під питанням), Скляр, Чеснаков

Дискваліфіковані: Кане (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильєв – Бойчук, Кузик, Авагімян, Штогрін – Ієде

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Челядін, Сіссоко – Нестеренко, Феліпе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Важко щось прогнозувати на цей матч, враховуючи поточну форму команд. Звісно, вони ще повинні набрати, але поки все досить сиро. Ми ризикнемо поставити на перемогу Чорноморця – "моряки" у перших двох турах демонстрували більш-менш цілісний і впізнаваний футбол, а також створили проблеми Динамо.

Полтавці ж похизуватись цим не можуть, а нині у них ще й серйозні кадрові втрати (Кане та Скляр – як мінімум).

Кривбас – Оболонь

Криворіжці програли ключовий матч сезону, зазнавши поразки від Шахтаря й втративши лідерство у таблиці. Звісно, можна багато говорити про підступність Криськіва чи неоднозначне вилучення, що зламало гру – але команда Юрія Вернидуба більше питань має поставити до себе. Кривбас відмовився від пресингу, хоча короткі відрізки тиску створювали "гірниками" суттєві проблеми – а після вилучення за рахунку 1:2 колектив просто розклеївся, почавши надавати супернику гігантський простір і пропустивши ще тричі.

До честі тренера і футболістів, особливих нарікань щодо скандальних епізодів вони не робили. З Криськівим розслабились самі, а вилучення – ну, буває. Спокійна реакція дозволяє вірити, що з морально-психологічним станом у команді все в порядку, а значить можна відновити рівність з Шахтарем за очками. Тим паче, що загалом гра криворіжців справляє позитивне враження (хоча з позиційним наступом не все супер).

За два весняних тури Кривбас продемонстрував і ефективний пресинг на коротких відрізках, і гру з фальшивим фулбеком, і якісне використання внутрішніх ресурсів – Понєдільніка з правого флангу оборони перевели у центрі захисту, а той став роздавати філігранні діагоналі. Ці та інші плюси дозволили розгромити ЛНЗ на старті, а значить колективу цілком до снаги повторити 3:0 і з Оболонню.

Тим паче, що "пивовоари" у зустрічі з СК Дніпро-1 розчарували. Підопічні Валерія Іващенка програли всю боротьбу на чужій половині, а у власному штрафному жахливо оборонялись при стандартах – лише за перший тайм суперник міг забивати з кутового 4 голи. До речі, і від Чорноморця кияни пропустили з кутового, причому це був єдиний удар одеситів за матч.

Але варто не забувати – восени Оболонь стала однією з семи команд (включно з двома грандами), якій вдалося відібрати очки у Кривбаса. І на відміну від того ж Шахтаря, "пивовари" майже вимкнули атаку Юрія Вернидуба. Команда Валерія Іващенка здатна зробити це і зараз, тож не слід одразу ставити всі гроші на криворіжців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Микитишин (під питанням), Якімець (обидва – Кривбас)

Дискваліфіковані: Іліч (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Оболонь

Кривбас: Кліщук – Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго – Вакулко, Бізімана – Кузик, Луньов, Аду – Соса

Оболонь: Федорівський – Грисьо, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко – Суханов, Косовський, Черненко, Мединський – Краснопір, Слободян

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кривбас виглядає очевидним фаворитом. Як по кадровому потенціалу, так і за якістю гри. Щоправда, треба не забувати, що Оболонь – це команда настрою, тож опиратись на результати попереднього туру киян небезпечно. Тим не менш, віра в успіх підопічних Юрія Вернидуба досить міцна. Ставимо на перемогу господарів.

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