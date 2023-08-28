Кривбас оголосив про трансфер легіонера з Африки
22:02 - Читать на русском
Півзахисник Жан Морель По офіційно приєднався до Кривбаса.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про підписання івуарійця Жана Мореля По.
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Контракт з 26-річним атакувальним хавбеком розрахований на 1 рік. По приєднався до Кривбаса на правах вільного агента.
Останнім клубом африканця став єгипетський Ісмаілі, з яким завершився контракт ще 1 липня. Також По встиг провести 2 матчі за збірну Кот-д'Івуару.
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