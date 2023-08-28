Оболонь і Кривбас в матчі 5-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Оболонь і Кривбас у попередньому турі створили сенсації – кияни переграли СК Дніпро-1, а криворіжці розписали 3:3 з Шахтарем. Особливо примітним був успіх "пивоварів", адже експерти вперто прогнозують їм зону вильоту наприкінці сезону. Домашня зустріч з підопічними Юрія Вернидуба мала показати, наскільки системними є результати "зелено-білих" і чи готові вони боротись за щось більше.

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Матч не дав однозначної відповіді. Команді Валерія Іващенка вдалося якісно стримувати Кривбас – перший реальний момент гості провели аж на 60-й хвилині, коли Задерака отримав розрізний пас і вийшов віч-на-віч. Федорівський відбив. Другий вдалося побачити аж на 74-й, коли Луньов розхитав захисників на лінії штрафного й бахнув повз правий нижній кут.

Оболонь була гострішою. На 5-й хвилині Тарануха у падінні замикав подачу, на 6-й Приймак у метушні спрямував м'яч у ворота метрів з п'яти, а на 55-й Тарануха пробив з розвороту з меж штрафного – м'яч полетів під поперечку. В усіх випадках криворіжців врятував Кліщук.

Ці три епізоди трапились після подач з кутового, на які кияни роблять серйозну ставку. Режисерам навіть вдалося підгледіти деякі схеми розіграшу.

Були і моменти з гри. На 76-й хвилині обрізка Бескоровайного завершилась ударом Карася метрів з 14-ти – точно по позиції Кліщука. На 78-й же Груша відібрав м'яч у дебютанта По й бахнув з дистанції. Над каркасом! На жаль, цей момент став останнім у зустрічі. Взнаки далася 30-градусна спека, яка вимотала футболістів (а для киян ця гра взагалі була третьою за вісім днів).

У компенсований час між тренерськими штабами сталася груба перепалка з купою матюків, але після фінального свистка коучі тепло обіймались. Переможця у матчі так і не визначили. Нуль-нуль.

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