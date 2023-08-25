Криворізький клуб приєднався до жарту, який вийшов з-під контролю – гравцем команди "став" Михайло Лебігович.

Кривбас у своєму Instagram повідомив, що в команді з'явився новий 5-й номер – Михайло Лебігович. "Раді вітати. Лебігович – це правильний вибір", – йдеться в дописі.

Кривбас здійснив історичний трансфер, отримавши підсилення з Китаю

Найцікавіше, що Михайло Лебігович – вигаданий персонаж. Його придумали українські користувачі через стрімера Михайла Лебігу, який на одному з відео переглядав дебати кандидатів у президенти України – Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Лебігович – це поєднання прізвищ Лебіга та Янукович.

Жарт вже вийшов з-під контролю: депутат Олексій Гончаренко вже почав виправдовуватись, що не піде на вибори з Лебіговичем. Ще один депутат, Роман Грищук, став обурюватись на відсутність Лебіговича у залі Верховної Ради.

Динамо і Бешикташ видали вогняний спектакль у матчі Ліги конференцій – магічні Шапаренко, Караваєв і Волошин проти VAR