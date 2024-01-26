Криворіжці залишились без однієї з жіночих команд.

Кривбас у своєму Telegram-каналі повідомив про розформування другої жіночої команди. ЖФК Кривбас-2 також не вийде на старт другого кола.

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Причинами називають кадровий голод у жіночому футболі, а також те, що ряд гравчинь команди приєдналися до основної жіночої команди клубу, що зробило неможливим подальше комплектування складу.

До слова, ЖФК Кривбас-2 посідав 5-те місце з 8 у групі 2 жіночої Першої ліги.

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