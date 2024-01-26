Криворожане остались без одной из женских команд.

Кривбасс в своем Telegram-канале сообщил о расформировании второй женской команды. ЖФК Кривбасс-2 также не выйдет на старт второго круга.

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Причинами называют кадровый голод в женском футболе, а также то, что ряд игроков команды присоединились к основной женской команде клуба, что сделало невозможным дальнейшее комплектование состава.

К слову, ЖФК Кривбасс-2 занимал 5-е место из 8 в группе 2 женской Первой лиги.

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