Кривбасс объявил о расформировании женской команды
13:07 - Читати українською
Криворожане остались без одной из женских команд.
Кривбасс в своем Telegram-канале сообщил о расформировании второй женской команды. ЖФК Кривбасс-2 также не выйдет на старт второго круга.
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Причинами называют кадровый голод в женском футболе, а также то, что ряд игроков команды присоединились к основной женской команде клуба, что сделало невозможным дальнейшее комплектование состава.
К слову, ЖФК Кривбасс-2 занимал 5-е место из 8 в группе 2 женской Первой лиги.
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