Криворозький клуб підійшов до презентації форми дуже оригінально – зйомка проходила в одному з кар'єрів, які є символом регіону.

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Участь у ролику взяли як представники чоловічої, так і жіночої команд, а головною фішкою стало те, що як гравці, так і футболістки позували у новому екіпіруванні на вантажівках та на фоні екскаваторів.

Дизайн форми вийшов досить простим – домашня форма червоного кольору з білими короткими діагональними смужками. Виїзна ж зроблена навпаки – основний колір білий з додаванням червоних смужок.

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