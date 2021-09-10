Криворожский клуб подошел к презентации формы очень оригинально – съемка проходила в одном из карьеров, которые являются символом региона.

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Участие в ролике приняли как представители мужской, так и женской команд, а главной фишкой стало то, что как игроки, так и футболистки позировали в новом экипировке на грузовиках и на фоне экскаваторов.

Дизайн формы получился довольно простым – домашняя форма красного цвета с белыми короткими диагональными полосками. Выездная же сделана наоборот – основной цвет белый с добавлением красных полосок.

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