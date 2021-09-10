"Біло-сині" створили ролик про нерозривний зв'язок клубу й міста.

Динамо обрало найкращого гравця серпня

Основою ролику став легендарний фанатський заряд "тепловоз". Він червоною лінією проходить по всьому сюжету. Історія рухається від фанатів на трибунах до знакових місць Києва, клубу й гравців. Головний мотив відео полягає в тому, що Динамо – невід'ємна частина київської ідентичності, зазначили в прес-службі Динамо.

“Ми хотіли, щоб і у суперників Динамо, і у його фанатів тіло вкрилося мурахами при перегляді цього ролика. Щоб після цього кожен захотів піти на стадіон та несамовито підтримувати киян. Сподіваємося нам це вдалося", – прокоментували роботу автори ролику.

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Нагадаємо, що київське Динамо змушене ділити НСК Олімпійський та конкурувати за увагу вболівальників із донецьким Шахтарем.

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