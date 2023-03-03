Кривбас у рамках 16-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матчі УПЛ на цьому тижні являли собою різноманітні догравання, а от поєдинок між Кривбасом і Колосом відкриває друге коло чемпіонату. Важко сказати, чи покладають ковалівці якісь сподівання на дану частину сезону. Всього дві перемоги в попередніх 11-ти турах мали б залишити керівництво незадоволеним, але за зиму клуб підсилився лишень Микитою Кравченком (фулбека орендували в Динамо).

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З іншого боку, "хліборобам" вдалося уникнути серйозних кадрових втрат. Колос покинули тільки 32-річний хавбек Задоя та 20-річний орендований захисник Денис Кузик. От і все.

Команда провела дев'ять спарингів на зборах, здобувши три перемоги при чотирьох поразках. Забито було всього 8 голів, пропущено 12, Мілько – найкращий бомбардир (2 голи).

Орієнтуватись по цих результатах особливого сенсу немає – тим паче, що тільки після одного товарняка клуб розказав фанатам про склад на гру. Судячи з коротких нарізок на ютуб-каналі, у футболі підопічних Ярослава Вишняка нічого не змінилось. Це все такий же пролетарський колектив, який багато б'ється й бореться.

Натомість, Кривбас готувався до другої частини сезону ґрунтовно. Криворіжці провели аж три збори – один в Україні, два в Туреччині. За чотири з половиною тижні колектив зіграв дев'ять товариських матчів, здобувши три перемоги й розписавши три нічиїх. Середня результативність склала 1,3 голи, а найкращими бомбардирами стали Банада, Хомченовський та Дебелко (по 2 м'ячі).

Кривбас за зиму пристойно оновив склад. У Динамо повернувся вінгер Назар Волошин, який забив 4 голи в 13 матчах у дебютному сезоні УПЛ. Покинув Кривий Ріг і форвард Хобленко (всього 8 матчів і 1 гол). На вихід відправились центрбеки Іван Зотько та Драган Ловріч – три останні втрати можна назвати несерйозними.

Замінити Волошина спробували Луньовим, однак орендований у Зорі давній знайомий Вернидуба пропустив майже всі зимові спаринги. Зате вдалося посилити оборону захисником молодіжної збірної України – Данилом Бескоровайним (чемпіоном світу, між іншим). У системі Юрія Миколайовича має величезні перспективи.

Перша частина сезону УПЛ далася Кривбасу нелегко. Довгий час криворіжці боролись за виживання, однак в останніх п'яти турах колектив здобув чотири перемоги – зокрема, вдалося прибити СК Дніпро-1. Цікаво, чи зміг Вернидуб зберегти цю ігрову хімію за зиму? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов (Кривбас)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Колос

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков – Банада, Капіч – Задерака, Татарков, Хомченовський – Дебелко

Колос: Волинець – Кравченко, Новак, Чоботенко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Мякушко, Болбат – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Букмекери віддають криворіжцям ледве помітну перевагу. Можливо, через фактор рідного поля. По факту ж маємо дві рівні команди, які проявили низьку результативність на зимових зборах (та і восени вона виявилась жахливою). Прогнозувати щось у такій зустрічі важко, але навряд чи голів буде багато – забивних футболістів у їхньому складі поки немає

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