Андрій Засуха, який є президентом Колоса з Ковалівки, а також головою Київської обласної асоціації футболу та членом виконкому УАФ, має чинний паспорт громадянина Росії, повідомляє Андріюк у своєму Telegram-каналі.

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На офіційному сайті Колоса відсутня інформація, що Засуха є громадянином країни-окупанта, проте зазначається, що функціонер отримав диплом за спеціальністю міжнародні економічні відносини у Московському державному інституті міжнародних відносин.

Додамо, що саме Андрій Засуха заснував Колос у 2012 році. Під його керівництвом ковалівці піднялись з аматорського рівня до УПЛ та навіть зіграли в кваліфікації Ліги Європи у 2020 році.

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