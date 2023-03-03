Кривбасс в рамках 16-го тура УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матчи УПЛ на этой неделе представляли собой разные доигрывания, а вот поединок между Кривбассом и Колосом открывает второй круг чемпионата. Трудно сказать, возлагают ли ковалёвцы какие-то надежды на данную часть сезона. Всего две победы в предыдущих 11-ти турах должны были оставить руководство недовольным, но за зиму клуб усилился только Никитой Кравченком (фулбека арендовали у Динамо).

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С другой стороны, "хлеборобам" удалось избежать серьёзных кадровых потерь. Колос покинули только 32-летний хавбек Задоя и 20-летний арендованный защитник Денис Кузик. Вот и всё.

Команда провела девять спаррингов на собрании, одержав три победы при четырех поражениях. Забито было всего 8 голов, пропущено 12, Милько – лучший бомбардир (2 гола).

Ориентироваться по этим результатам особого смысла нет – тем более, что лишь после одного товарняка клуб рассказал фанатам о своем составе на игру. Судя по коротким нарезкам на ютуб-канале, в футболе подопечных Ярослава Вишняка ничего не изменилось. Это всё такой же пролетарский коллектив, который многоо бьётся и борется.

Кривбасс готовился ко второй части сезона основательно. Криворожцы провели три сбора – один в Украине, два в Турции. За четыре с половиной недели коллектив сыграл девять товарищеских матчей, одержав три победы и расписав три ничьих. Средняя результативность составила 1,3 гола, а лучшими бомбардирами стали Банада, Хомченовский и Дебелко (по 2 мяча).

Кривбасс за зиму прилично обновил состав. В Динамо вернулся вингер Назар Волошин, забивший 4 гола за 13 матча в дебютном сезоне УПЛ. Покинул Кривой Рог и форвард Хобленко (всего 8 матчей и 1 гол). На выход отправились центрбеки Иван Зотько и Драган Ловрич – три последних потери можно назвать несерьёзными.

Заменить Волошина попытались Лунёвым, однако арендованный у Зари давний знакомый Вернидуба пропустил почти все спарринги. Зато удалось усилить оборону защитником молодёжной сборной Украины – Даниилом Бескоровайным (чемпионом мира, между прочим). В системе Юрия Николаевича он имеет огромные перспективы.

Первая часть сезона УПЛ далась Кривбассу нелегко. Долгое время криворожцы находились в зоне вылета, однако в последних пяти турах коллектив одержал четыре победы – в частности, удалось прибить СК Днепр-1. Интересно, смог ли Вернидуб сохранить эту игровую химию за зиму? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов (Кривбасс)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Колос

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Стецьков – Банада, Капич – Задерака, Татарков, Хомченовский – Дебелко

Колосс: Волынец – Кравченко, Новак, Чоботенко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Мякушко, Болбат – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Букмекеры отдают криворожцам едва заметное преимущество. Возможно, из-за фактора родного поля. По факту же имеем две равных команды, проявивших низкую результативность на зимних сборах (да и осенью она была ужасной). Прогнозировать что-то в такой встрече трудно, но вряд ли голов будет много – забивных футболистов в их составе нету.

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