Після гри всі обговорюють вилучення Бескоровайного, яке сталося вже на 12-й хвилині. Однак за межами поля відбулася ще одна резонансна подія. Точніше, такою її зробила реакція офіційних осіб клубу.

Скандальне вилучення у відеоогляді матчу Кривбас – Динамо – 0:2

Річ у тім, що Олександр Шовковський не дав флеш-інтерв'ю після гри. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін заявив, що кияни мотивували своє рішення тим, що не зобов'язані це робити, бо не входять у телепул. "Поки ми говоритимемо хто в пулі, а хто – ні, то в нас не буде єдиного українського футболу. Зараз коли вся країна об'єдналася, разом захищаємо країну від ворога, ділити когось на пули – це останнє, що ми повинні робити", – заявив функціонер.

Динамо не залишило заяву представника криворіжців без уваги. "Регламентною нормою є обов'язкова присутність на післяматчевій прес-конференції представника тренерського штабу. На ній Олександр Шовковський відповів на кожне поставлене журналістами питання. Інші післяматчеві інтерв'ю не є обов'язковими. Всі регламентні норми з боку ФК Динамо Київ були виконані", – йдеться у повідомленні прес-служби столичного клубу.

Динамо переграло Кривбас у скандальному матчі УПЛ – Шовковський яскраво дебютує, дивне вилучення капітана, шоу Ваната