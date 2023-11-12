Динамо обыграло Кривбасс, но уже в начале игры получило преимущество. Даниил Бескоровайный заработал прямую красную за фол против Владислава Ваната. Эпизод вызвал немало дискуссий, но для Мирослава Ступара все очевидно.

Кривбасс – Динамо: клубы устроили публичную перепалку из-за флеш-интервью Шовковского

"Удаление Бескоровайного вопросов не вызывает. Арбитр Козыряцкий видел этот момент хорошо. Было видно, что Ванат выходит один на один. Бескоровайный не намеренно это сделал, но подсек сопернику левую ногу, и тот завалился. Так что красная справедлива", – сказал Ступар для УПЛ ТВ.

К слову, благодаря этой победе Динамо прервало безвыигрышную серию из четырех матчей. Кривбасс же упустил шанс подняться на первое место в турнирной таблице УПЛ.

Динамо обыграло Кривбасс в скандальном матче УПЛ – Шовковский ярко дебютирует, странное удаление капитана, шоу Ваната