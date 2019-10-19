Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил Кристал Пэлас и приблизился к Ливерпулю

Манчестер Сити одолел Кристал Пэлас со счетом 0:2 в рамках 9-го тура АПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити перед международным перерывом отпустил Ливерпуль в турнирной таблице на 8 очков. Сегодня соперник у "горожан" был не самым простым – Кристал Пэлас после великолепного старта сезона занимает 6-е место в АПЛ. К тому же Рой Ходжсон умеет сдерживать Пепа Гвардиолу. В декабре 2017-го года "орлы" отобрали очки у Сити, а в декабре 2018-го обыграли чемпиона.

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Александр Зинченко не попал даже в заявку – слева в обороне вышел Менди, а в запасе оказался Анхелиньо. Пеп решил оригинально закрыть проблемный центр обороны, поставив туда Родри. В опорной зоне появился Гюндоган, а в целом состав Манчестер Сити был суператакующим. "Горожане" с первых минут взяли мяч под контроль (доходило до 80% владения) и доминировали на поле, однако острых моментов пришлось ждать.

На прострел де Брюйне никто не откликнулся, с пушкой Гюндогана справился вратарь, также Хеннесси потянул выверенный удар Бернарду. Кристал Пэлас неплохо защищал свои владения, однако ранняя желтая Миливоевичу усложнила ситуацию. В конце первого тайма Манчестер Сити все же открыл счет во встрече, когда Бернарду с правого фланга вырезал гениальный навес, а Жезус в падении перевел мяч в сетку.

Через минуту гости закрепили преимущество: де Брюйне разогнал контратаку с собственной половины, Стерлинг элегантно забросил мяч за спины защитникам, а Давид Силва в касание пробил между ног голкиперу. Так Манчестер Сити убил интригу, хотя провел далеко не лучший первый тайм.

Кристал Пэлас попытался активно начать вторую половину встречи, но ничего не удалось. Зато гостям стало легче создавать моменты. Стерлинга дважды вывели на ударную позицию, но он дважды пробил в ту же точку мимо ворот. Де Брюйне ворвался в штрафную и упал в борьбе с Захой, но арбитр не поставил пенальти.

Жезус сместился с правого края в центр и выстрелил по воротам – Хеннесси на месте. Со схожей позиции приложился к мячу Бернарду, но и здесь вратарь "орлов" вытащил из-под перекладины. Манчестер Сити контролировал мяч, а Кристал Пэлас за этим наблюдал. Скучная ожидаемая картина сохранялась длительное время.

За 20 минут до финального свистка хозяева неожиданно ожили: несколько раз загрузили мяч в штрафную площадь, заставили Эдерсона вступить в игру. Бентеке как раз вышел на замену и первым касанием мог вернуть интригу после углового. Кристиан головой послал мяч в дальнюю "девятку" – Эдерсон в прыжке перевел сферу в каркас ворот.

Это заставило "горожан" атаковать вдохновеннее. Жезус оказался один на один с голкипером, но не отдал на пустые ворота де Брюйне и сам не переиграл Хеннесси. Затем Давид Силва создал момент для Стерлинга – мимо цели. Еще через минуту Кристал Пэлас спасла штанга после удара де Брюйне. Стерлинг наедине оказался перед воротами после прострела Канселу и показал чудеса расточительности.

Манчестер Сити в этот отрезок мог доводить дело до разгрома. Хозяевам удалось избежать такой участи. Заха получил еще одну возможность на гол престижа, но Эдерсон сохранял концентрацию. В компенсированное время Гвардиола выпустил Фодена – очередной "грандиозный" шанс от Пепа для талантливого англичанина.

Манчестер Сити победил со счетом 0:2, набрал 19 очков и вернулся на второе место АПЛ. Отставание от Ливерпуля, который завтра сыграет в северо-западном дерби на Олд Траффорд, составляет 5 пунктов. Кристал Пэлас остался на 6 месте – 14 зачетных баллов.

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