Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю Моурінью

Ліверпуль лідирує в АПЛ з 8-очковим відривом, а Манчестер Юнайтед розташовується ближче до зони вильоту, ніж до єврокубкових позицій. Розбираємося, чи є в "дияволів" шанси зупинити принципового суперника.

Манчестер Юнайтед підходить до північно-західного дербі настільки великим аутсайдером, як ніколи в останні 25 років. Нинішній Ліверпуль – одна з найсильніших команд світу. На початку сезону мерсисайдці ще й набрали феєричну форму: максимум очок у 8 стартових турах, чемпіонська ментальність, вся основа здорова (навіть Аліссон і Матіп повернулися з лазарету).

У МЮ навпаки все сумно. Рівень складу банально не відповідає претензіям на топ-4. Рашфорд, на якого зробили ставку в ролі головного бомбардира, демонструє погану гру. Єдиний козир атаки у вигляді контрвипадів не працює через травми ключових виконавців. Водночас Уле Гуннар Сульшер – найслабший тренер клубу в постфергюсонську епоху. До всього від "дияволів" відвернулася удача – команда все ж грає не на 12-те місце в таблиці з двома очками від зони вильоту.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

Об'єднана топ-11 з гравців Манчестер Юнайтед і Ліверпуля перед звітним дербі від Sky Sports, в якій представлені лише "скаузери", можна сприймати за тролінг. Але хто з сучасного складу манкуніанців перевершує по позиціях мерсисайдських візаві? Погба та Де Хеа травмовані, Магуайр розпочав у МЮ солідно, але Матіп в перших турах нічим не гірший, і тільки Ван-Біссака та Мактоміней, можливо, зараз можуть претендувати на місця Трента та Хендерсона відповідно.

Втім, спробуємо знайти декілька аргументів на користь Манчестер Юнайтед.

1. Швидкий гол подарує МЮ зручний сценарій. У позиційних атаках колектив Сульшера дуже слабкий і примітивний, а контратаки дають шанси хоча б щось створити біля чужих воріт. Так "червоні" розгромили в першому турі Челсі. З видужанням Марсьяля (під питанням на недільне дербі) швидкі випади знову становитимуть загрозу.

При цьому "дияволи" добре себе показують безпосередньо в обороні. Команда мало пропускає (гол за матч) і найменше в АПЛ дозволяє створювати біля власних воріт (0.77 xGA за матч). Новачки Магуайр і Ван-Біссака обійшлися в шалені гроші, однак реально додали надійності. Арон – лідер чемпіонату за середньою кількістю відбирань за гру (5.2), а тренерський штаб очікує його повернення з лазарету якраз на Ліверпуль.

Manchester United have a long list of players who are injured or doubts ahead of their game against Liverpool...

—————

Martial

Wan Bissaka

De Gea

Pogba



Itakuwaje sasa? pic.twitter.com/9Y2Zqjy8Kq — M-Bet KENYA (@MBetKenya) October 18, 2019

Ліндельоф також повністю відновився. Зліва в обороні дірку може закрити Таунзебе, який добре стримав Пепе в нещодавньому поєдинку з Арсеналом, хоч і припустився однієї грубої помилки. Відтак Салах та Мане ризикують зіткнутися з серйозно протидією на флангах.

Ми не знаємо, який Ліверпуль у поточній АПЛ, коли поступається в рахунку. Команда наздоганяла суперників лише 2.7% ігрового часу за 8 турів.

2. Ліверпуль не надто переконливий у виїзних матчах. Підопічні Клоппа сильно виступають і за межами Анфілду, але на чужих стадіонах у них регулярно виникають проблеми. У минулому сезоні Ліверпуль програв всі 3 гостьові поєдинки на груповому етапі Ліги чемпіонів, вилетів з Кубка Англії виїздом до Вурверхемптона, розгромно влетів на Камп Ноу, втратив ключові очки на полі Вест Хема та Евертона.

Юрген Клопп підходив до виїзних матчів АПЛ проти суперників по Big 6 з надмірною пересторогою, і в підсумку привіз 3 очки тільки від Тоттенхема.

У цьому сезоні яскравих прикладів (окрім поразки в Неаполі) немає, але схожа динаміка зберігається. Челсі вдалося обіграти лише завдяки стандартам, зламати спротив Шеффілда допоміг дикий фейл голкіпера, Саутгемптон атакував точно не гірше. У кожному з цих матчів Ліверпуль цілком міг втратити очки, і втратив би заслужено.

xG не є ідеально справедливим показником, але в цьому випадку підтверджує візуальне враження. За якістю створених моментів у домашніх поєдинках Ліверпуль впевнено посідає друге місце після Ман Сіті, а в гостьових – аж 10-й у лізі.

3. Клопп ще не перемагав на Олд Траффорд. Ба більше – за винятком одного матчу (після якого звільнили Моурінью) його Ліверпуль у 6 інших поєдинках АПЛ не забив МЮ жодного м'яча без пенальті та автогола. Звичайно, це занадто вибіркова статистика, але три нульові нічиї у північно-західному дербі показові.

***

Ліверпуль суттєво додав у позиційних атаках і з 8-очковим гандикапом на вершині АПЛ не буде грати на нічию з Юнайтед. Зрозуміло, що аргументи на користь "дияволів" притягнуті за вуха та показують їхні шанси радше на гідний підсумок (таким буде поразка з інтригою до фінального свистка), ніж на сенсаційну перемогу. Ліверпуль все одно явний фаворит протистояння.

Що буде з Сульшером, якщо Олд Траффорд побачить розгром від Ліверпуля? The Times запевняє, що норвезький фахівець у безпеці. Керівництво нібито усвідомлює поточні проблеми, розуміє складне становище тренера через травми та має намір дотримуватися вибраного курсу (з Уле Гуннаром вже обговорюються наступні трансфери).

Авторитетний Саймон Стоун з BBC дає іншу інформацію з посиланням на власні джерела в клубі. Боси бояться, що програш без шансів Ліверпулю створить занадто великий тиск громадськості, а критика ззовні не залишить інших варіантів, окрім як звільнити Сульшера. Дехто розуміє, що трансфери літа 2019-го стали всього лиш першим етапом перебудови, але інші впевнені, що цей тренер не підходить МЮ. І розгром від Ліверпуля підкріпить позиції других.

Якщо Сульшер переживе дербі, то отримає шанс виправити ситуацію. Календар МЮ на наступний місяць-півтора відверто легкий в АПЛ (Норвіч, Борнмут, Брайтон, Шеффілд, Астон Вілла) – можна буде покращити позиції і повернути впевненість фанів. До того ж лазарет поступово порожніє.

Північно-західне дербі МЮ – "Ліверпуль". Численні титули та почергова домінація в англійському футболі

Центральний матч 9-го туру АПЛ, після якого Сульшер може повторити долю Моурінью, відбудеться 20-го жовтня на Олд Траффорд. Відеотрансляція та текстовий онлайн будуть доступні на "Футбол 24". Також ми підготуємо детальний огляд матчу та найцікавіші новини по темі.