"Я виділив би двох – це Ребров та Шевченко. Але все ж складно порівнювати Шевченка, він не працював у клубі.

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Ось якщо брати до уваги чисто збірну, то дуже прикольними були якість, атмосфера, дисципліна, але це дуже короткий період часу. А от тримати команду в тонусі та мотивувати її постійно протягом довгого періоду часу – інша історія.

Я тоді виберу більше Реброва, бо він працював все-таки з клубом і там набагато складніше. Плюс в тебе є ще президент, постійно хтось втрачає мотивацію, а хтось навпаки. І він вчився в той момент. Але зважаючи на те, що він вперше працював як головний тренер, він дуже гарно впорався і далі продовжує", – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, за свою кар'єру Артем встиг пограти в Динамо та київському Арсеналі, німецькому Штутгарті, іспанській Гранаді, турецьких Кайсеріспорі, Коньяспорі та Сакар'яспорі.

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