"Я выделил бы двух – это Ребров и Шевченко. Но все же сложно сравнивать Шевченко, он не работал в клубе.

Кравец выделил три причины, которые заставили его завершить карьеру

Вот если брать во внимание чисто сборную, то очень прикольными были качество, атмосфера, дисциплина, но это очень короткий период времени. А вот держать команду в тонусе и мотивировать ее постоянно в течение долгого периода времени – другая история.

Я тогда выберу больше Реброва, потому что он работал все-таки с клубом и там гораздо сложнее. Плюс у тебя есть еще президент, постоянно кто-то теряет мотивацию, а кто-то наоборот. И он учился в тот момент. Но несмотря на то, что он впервые работал как главный тренер, он очень хорошо справился и дальше продолжает", – сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, за свою карьеру Артем успел поиграть в Динамо и киевском Арсенале, немецком Штутгарте, испанской Гранаде, турецких Кайсериспоре, Коньяспоре и Сакарьяспоре.

Варианты для Шевченко и кукла вуду Ротаня – топ-8 безработных тренеров